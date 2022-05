Compartir

Linkedin Print

Segundo deporte de los Juegos Universitarios Formoseños que cerró su competencia. Se trata del básquet que coronó como campeón Provincial a Ibarreta en la rama femenina y a la Facultad de Economía de Formosa en masculino.

Los juegos decisivos de este Provincial se realizaron en el Polideportivo Cincuentenario luego de tres jornadas de competencia. En femenino, la fase regular tuvo sus encuentros en la cancha de la Mutual Policial donde los equipos estuvieron divididos en tres grupos: Zona A: Humanidades de Formosa y Pirané. Zona B: Ibarreta y Villa Escolar. Zona C: Educación Física de Formosa y Laguna Yema.

Los tres ganadores de zonas, más el mejor segundo, pasaron a semifinales donde Pirané dejó en el camino a Educación Física de Formosa por 48 a 24 e Ibarreta a Villa Escolar por 39 a 32.

La final fue un partido de mucho equilibrio donde Ibarreta logró afirmarse al frente del resultado en el tercer cuarto pero eso no impidió que Pirané insistiera hasta el final, lo que iba a ocurrir, por lo que el juego terminó con ambos equipos cercanos en las cifras con un definitivo 49 a 44 a favor de Ibarreta que le dio el título. Las campeonas, pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente, Técnica y Continua de Ibarreta fueron Milagros Escalada, Claudia Ruiz, Noelia González, Cecilia Resquín, Nilda Paredes, Melisa Rojas, Damaris Valdez, Fiorella Di-Domenico, Bernardina Medina y María Medina.

Los varones tuvieron su fase clasificatoria en el Cincuentenario separados en cuatro grupos: Zona A: Ibarreta y Laguna Blanca. Zona B: Economía de Formosa, Villa Escolar y El Chorro. Zona C: Pirané y Laguna Yema. Zona D: Humanidades de Formosa y Misión Tacaaglé.

En semifinales Laguna Yema superó a Ibarreta por 40 a 32 y Economía a Humanidades por 92 a 54. La final fue de Economía sobre Laguna Yema por 76 a 58 en un encuentro que siempre estuvo bajo control del equipo de la capital que pudo sacar un margen mayor en el último capítulo.

El equipo campeón de Economía tuvo estos jugadores: Jorge Galeano, M. Villagra, Ramiro Cárdenas, Maximiliano Portillo, Maximiliano Dubchuk y Aarón Alarcón.

Compartir

Linkedin Print