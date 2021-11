El básquet federado puso primera con seis partidos

Compartir

El pasado viernes con dos juegos de Primera Masculina se puso en marcha el torneo de la Federación Formoseña de Básquet. En esa categoría hubo victorias de Sol de América y Estudiantes en tanto que en U15 los que ganaron fueron Sarmiento y el Rojo y en U17 lo hicieron el propio Estudiantes y Sol de América.

Resultados-Primera fecha

Torneo de Primera División,

Copa “Oscar Scarafía”

-Sol de América 63-Sarmiento 62. Parciales por cuartos: 14-10, 14-16, 20-18 y 15-18.

-Estudiantes 88-San Lorenzo 61. Parciales por cuartos: 21-8, 25-24, 27-11 y 15-18.

Torneos U15 y U17,

Copa “Cristian Paredes”

U15

-Estudiantes 108-San Lorenzo 21. Parciales por cuartos: 25-2, 29-7, 34-4 y 22-8.

-Sarmiento 85-Sol de América 28. Parciales por cuartos: 28-8, 16-5, 19-8 y 24-7.

U17

-Estudiantes 124-San Lorenzo 19. Parciales por cuartos: 34-4, 29-4, 44-5 y 17-6.

-Sol de América 67-Sarmiento 59. Parciales por cuartos: 13-20, 16-11, 20-15 y 18-13.

Esta semana se viene la segunda de la Copa «Oscar Scarafía». El miércoles 3 de noviembre hay fecha para la Primera División. Serán dos partidos en el estadio Centenario. A las 20.45 se enfrentan San Lorenzo-Sol de América y para las 22.15, Sarmiento ante Estudiantes.

Cuatro choques por la OBPL

Este pasado sábado y con la disputa de cuatro juegos, se llevó a cabo una nueva fecha del basquet de la Organización Básquet de Primera Libre. Todos los partidos se llevaron a cabo en el Walter Woods del Club Sportivo General San Martín.

Resultados

-Savio 43 vs. 34 Alas Negras de Tacaagle (1° Masculino).

-El Rojo 71 vs. Libertadores 50 (1° Masculino).

-Contadores 36 vs. Franjeados 34 (Maxi Masculino).

-Franjeados 40 vs. Mucha Sed 53 (1° Masculino).

