El Bayern Múnich se impuso ante el Unión Berlín y extiende su liderazgo en la Bundesliga

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Tras más de dos meses sin actividad en la liga de Alemania y el retorno de la misma el sábado, el Bayern Múnich, actual campeón y líder de la liga alemana, derrotó en condición de visitante al Unión Berlín. La visita consiguió imponerse por 2-0 en el Estadio An der Alten Försterei y de esta manera mantener la distancia sobre sus perseguidores en la cima de la tabla de la Bundesliga.

En los primeros minutos del encuentro, bajo un panorama atípico con las gradas vacías y el eco de los gritos de los jugadores retumbando por el ambiente, quien se mostró como dominante del juego fue el conjunto local. Con transiciones rápidas y buscando en varias oportunidades al extremo derecho Marcus Ingvartsen, que estuvo muy activo durante lo primeros minutos.

La primera oportunidad clara la tuvo la Férrea Unión en los pies de su centrodelantero Anthony Ujah. El nigeriano recibió un pase por lo alto a las espaldas de los centrales, controló el balón y se despachó con un potente derechazo que pasó apenas por encima del arco defendido por Manuel Neuer.

Con el correr de los minutos, los Bávaros se hicieron con la tenencia de la pelota al imponer su juego y comenzó a adelantarse en el campo. Cerca de los 20 minutos, Thomas Muller desvió un envío de cabeza de su compañero Serge Gnabry y anotó el primer gol del encuentro. Sin embargo, el árbitro se apoyó en el VAR y anuló la conquista por posición adelantada del alemán.

A los 40 minutos, León Goretzka recibió un pase dentro del área y fue derribado por Neven Subotić. el juez no dudó en sancionar penal y el encargado de cambiar la falta por gol fue el polaco Robert Lewandowski. De esta manera, la visita se puso en ventaja por 1-0.

En el comienzo del complemento, la Estrella del Sur continuó demostrando su poderío sobre su rival y volvió a generar una situación clara gracias a la inteligencia y despliegue de su número ’25′ Muller, que le propinó una excepcional habilitación a Gnabry para dejarlo solo frente a la portería, pero el remate del volante de 24 años de fue demasiado cruzado y no pudo ampliar la diferencia.

Con el correr de los minutos, el elenco de Munich mantuvo la intensidad y su presencia en campo contrario, si bien movió la pelota por todo el frente de ataque y siendo punzante con sus extremos, no pudo encontrar espacios en la última línea defensiva y aumentar la ventaja en el marcador.

Por su parte, el dueño de casa, sin tanta posesión y abocado a defender las embestidas de su adversario, se abocó a aprovechar los balones parados a su favor y los pocos contraataques que le permitió su rival, pero sin demasiada claridad a la hora de definir las jugadas.

A falta de 10 minutos para el final del cotejo, el Bayern pudo vencer la resistencia del arquero Rafał Gikiewicz gracias a Benjamin Pavard tras un corner ejecutado por Kimmich desde la derecha. El francés colocó un preciso cabezazo al primer palo y de esta manera anotó el 2-0.

Sin muchos problemas para superar a su adversario, el Bayern consiguió la victoria que necesitaba para mantener la distancia de cuatro puntos sobre su principal perseguidor, el Borussia Dortmund, y así continuar con tranquilidad como líder del torneo.

Cabe recordar que, el sábado, el Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig y el resto de equipos que pisaron el campo demostraron que se puede jugar al fútbol con cierta normalidad a pesar del protocolo sanitario en vigor para combatir el COVID-19.

Estadios sin público en las gradas, celebraciones evitando los abrazos, mascarillas obligatorias en el banquillo. Los primeros partidos de una de las grandes ligas europeas brindaron imágenes para la historia, pero si hay una foto que el Bayern quiere a toda costa es la que le muestre levantando el trofeo en el final de la temporada.