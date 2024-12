El BCRA bajó la tasa de interés: qué efectos tendrá y por qué los ojos viran hacia el dólar

El Directorio del BCRA decidió reducir la tasa de política monetaria de 35% a 32% de TNA, así como la tasa de interés de los pases activos, que pasará de 40% a 36%. Las colocaciones en pesos rendirán menos y el mercado mira de reojo la reacción del dólar.

Esto reducirá el rendimiento de activos en pesos. La baja de la inflación y de la brecha empujó al BCRA a recortar la tasa.

El BCRA sorprendió el jueves a la noche ya con los mercados cerrados, con un anuncio de baja de tasa pasiva y activa. Dispuso reducir la tasa de política monetaria de 35% a 32% de Tasa Nominal Anual (TNA).

De esta manera, la tasa nominal mensual (TEM) queda en 2,7%, empatando con el último índice de inflación de octubre, para el que se espera un nuevo recorte en noviembre.

Además, queda muy cercana al ritmo del crawling peg de 2%.

Por otro lado, se dispuso también que la tasa de interés de pases activos también se reduzca de 40% a 36%.

Anticipo inflacionario

y brecha a la baja

Según el BCRA, la decisión responde a la consolidación observada en las expectativas de baja de la inflación.

En este sentido, las estimaciones de mercado relevadas por el REM de noviembre marcan un descenso de las expectativas de inflación por debajo del 2,6 mensual a partir de febrero de 2025, que redundaría en una inflación de 2025 de 28,1%.

Lo mismo ocurre con la inflación estimada por los analistas en el mercado.

Para la inflación esperada para 2025 según los break even de inflación en el mercado de bonos en pesos, la misma se ubica en 21%, muy cerca del 18% estimado por el presupuesto.

Los analistas de Outlier indicaron que, basándose por declaraciones del presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, el BCRA busca que las tasas del BCRA tengan a la inflación por el centro del corredor y deje a la tasa activa levemente positiva y la pasiva por otro lado levemente negativa.

«Esto daría la pauta de que la inflación se ubicaría entre 2,8% y 2,9% en el anuncio de la semana próxima de la inflación de noviembre según las palabras del presidente del BCRA», afirmaron.

Por otro lado, la baja de tasas llega también en un contexto en el que la brecha cambiaria ajustó a la baja, poniéndole presión al Gobierno sobre la salida del cepo cambiario, algo que el equipo económico aun no tiene definido.

Así, lo que podría estar buscando el BCRA con la baja de tasas actual es desalentar las inversiones en pesos y reanimar un rebote cambiario, haciendo que la brecha se acomode en niveles superiores.

Desde Outlier consideran que la baja de tasas del BCRA llega luego de una fuerte apreciación cambiaria, algo que podría ponerle presión al Gobierno a salir del cepo antes de lo que el equipo económico tiene planeado.

«En nuestra opinión el motivo de la baja de tasas podría venir justamente por la baja fuerte de la brecha que se está produciendo en el contexto del pico estacional de la demanda de pesos y que agrega presión al Gobierno para salir del cepo mientras que no está en sus planes hacerlo sin un influjo de dólares», indicaron.

Con una visión similar, desde Delphos Investments también alertaron que, tras la baja de la tasa, la atención deberá centrarse en los tipos de cambio.

«Habrá que observar si esta decisión altera el equilibrio «dólar-tasa» y puede reducir la tendencia bajista que seguimos observando en los dólares financieros. Ayer el CCL/MEP cerró con bajas de entre 1,1% y 1,3%, alcanzando la brecha cambiaria nuevos mínimos (5%) en un entorno de escasez de pesos por el fin de año», dijeron.

Por lo tanto, se va a reducir la tasa que pagan estos activos, haciendo que los dólares tomen un atractivo adicional, contemplando la baja del dólar contado con liquidación, el cual cae más del 20% desde sus máximos previos.

Los analistas de Inviu afirmaron que este ajuste en las tasas tendrá un impacto directo sobre los rendimientos de instrumentos como los money markets, cauciones, plazos fijos y cuentas remuneradas.

«Se recomienda colocar en estos productos únicamente la liquidez de muy corto plazo, ya que es probable que se amplíe el spread entre estos instrumentos y las LECAPS, aunque estas últimas podrían experimentar una leve compresión en su tasa», detallaron.

Desde un banco de la city porteña agregaron que, al reducir las tasas en pesos, el atractivo en el posicionamiento en dólares podría crecer, y con ello, rebotar la brecha.

«La brecha comprimió a mínimos y el BCRA ni el equipo económico quiere salir del cepo. Por lo tanto, busca seguir normalizando el nivel de tasas de interés para tornarlo expansivo en la macro y desalentar la continua compresión de la brecha. Hay que analizar la reacción del dólar en el día de hoy. Es posible que el billete haya encontrado un piso, alentado también por el BCRA», dijeron desde el banco.

Las miradas sobre

el crawling peg

Lo que se está observando a nivel agregado es que la macroeconomía funciona con una menor nominalidad.

Hay una inflación realizada y esperada cada vez más baja. Eso coincide también con una baja de los dólares financieros, y por lo tanto, también sobre una expectativa cambiaria mas reducida hacia adelante.

Con la inflación apuntando a la baja, el BCRA baja la tasa para armar el escenario de reducción del crawling peg.

Los analistas de Don Capital agregaron que el mercado ya anticipaba esta reducción, respaldado por los últimos datos inflacionarios y las declaraciones del equipo económico, que descartaron la posibilidad de una devaluación y mencionaron la intención de reducir el ritmo del crawling, siempre y cuando las condiciones actuales se mantengan hasta fin de año.

«Con la brecha cambiaria en mínimos desde la asunción de Milei, el Gobierno parece estar en una posición adecuada para implementar este ajuste. En caso de algún revés en los tipos de cambio financieros, el equipo económico cuenta cierta base de reservas que podrían ser utilizadas para intervenciones de mercado», dijeron.

Además, el BCRA prepara el terreno para una reducción del crawling peg .

«El objetivo detrás de esta baja es reducir el ritmo devaluatorio, que Milei proyecta en torno al 1% mensual. Aunque compartimos la dirección de la medida, somos más cautelosos respecto a este nivel y consideramos que un ajuste más moderado (por ejemplo, al 1,5%) o un enfoque escalonado podría ser una alternativa más viable. Esta decisión de reducir tasas es clave para sostener tanto la oferta de divisas y créditos como para evitar una caída en la demanda de dinero», dijeron.

Por su parte, Ardían Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, explicó que la decisión del BCRA prepara el terreno para una baja del crawling peg a partir de enero y apunta a evitar una mayor apreciación de los dólares financieros.

Tras el dato de inflación de octubre, el presidente Javier Milei anticipó que si la inflación se mantenía estable en el último bimestre el crawling peg bajaría al 1% TEM.

«Las mediciones de inflación de las consultoras privadas para noviembre estuvieron entre 2,6% a 2,9% mensual con una mediana de 2,9% mensual, consistentes con la dinámica buscada; mientras los datos de alta frecuencia evolucionan de forma consistente con nuestra expectativa de que la inflación se mantenga en un nivel similar en diciembre.», detalló Yarde Buller.