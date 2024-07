El BCRA envió oro de las reservas al exterior y Caputo explicó los motivos

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que envió al exterior oro de las reservas del Banco Central. Aunque no precisó la cantidad que se envió, aseguró que el objetivo de enviarlo a otras plazas es invertirlo para aprovechar el activo y hacer crecer las reservas internacionales.

“Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro del Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble o edificio adentro y no lo podés usar para nada. En cambio, si tenés ese oro le podés sacar un retorno”, afirmó Caputo este viernes en una entrevista televisiva.

El funcionario sostuvo que “la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos”, por lo que aseveró que tener los metales encerrados en el Banco Central, sin hacer nada ni obtener ningún rendimiento por ellos, es negativo para el país.

“Es mucho mejor tenerlos custodiados afuera, donde te pagan algo”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda, que a la vez sostuvo que para conseguir un rendimiento por la tenencia de esas reservas no se puede tener en la Argentina, por lo que para ello hay que enviarlo a otras plazas.

La consulta al ministro surgió luego de los trascendidos de la última semana, que señalaban que la autoridad monetaria había realizado envíos de oro al exterior y hubo un pedido de acceso a la información pública por parte del secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

El sindicalista y diputado nacional por Unión por la Patria exigió conocer “qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se ha realizado, bajo qué características comerciales o de otra índole, a qué destino y si la operación se realizó con la transportadora Lumil y enviados por la aerolínea British Airways”.