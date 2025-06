El BCRA pone fin a la guerra de las tasas y golpea a las cuentas remuneradas

Cada vez más argentinos buscan formas alternativas para proteger y maximizar el valor de su dinero. En ese contexto, las billeteras virtuales se consolidaron como un vehículo popular para generar pequeños rendimientos diarios o mensuales sobre los saldos en pesos. Pero una reciente medida del Banco Central (BCRA) amenaza con golpear a sus usuarios.

Santiago Bausili, presidente del BCRA, explicó que los fondos comunes tienen una obligación fiduciaria de todos los días buscar la mejor tasa para sus depósitos. El funcionario adelantó que la nueva estrategia del regulador busca darle mayor sostenibilidad y previsibilidad al sistema financiero, lo que en la práctica implicará una baja adicional de tasas para ciertos instrumentos.

Según detalló, el sistema arrastra décadas de regulaciones superpuestas que generaron distorsiones, como «encajes diferenciados y trato preferencial a los fondos comunes de inversión» en relación a los depósitos de los bancos. Esto permitió que tengan tasas más altas que el resto, lo que amplificó la volatilidad de los depósitos y afectó la competencia entre los distintos actores financieros.

Como resultado de las recientes medidas del BCRA y el Ministerio de Economía, los rendimientos de las billeteras virtuales y fondos comunes en pesos comenzarán a caer, lo que reduce las alternativas de ahorro para los argentinos.

Para la City, lo anunciado va en línea con una estrategia de política monetaria más coherente con el objetivo de control de los agregados monetarios. Esto significa que la tasa de interés pasa a ser endógena, lo cual resulta consistente en un contexto donde su relevancia como instrumento de señalización quedó anulada.

Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum Valores -en diálogo con El Cronista- explica que al lanzar nuevos bonos en dólares, el Gobierno decide no renovar todos los bonos en pesos que vencen, lo dejaría más pesos en circulación en el mercado, «lo que ayudaría a que bajen las tasas de interés».

Y agrega que «algo similar ocurre con la decisión de aumentar los encajes (es decir, la parte del dinero que no se puede usar) en las cuentas remuneradas de los fondos comunes de inversión. «Si los fondos pueden usar menos dinero, entonces la tasa de interés que pueden ofrecer también debería bajar». El efecto es directo y a la baja en la caución, los fondos money market y los plazos fijos.

No obstante, Repetto recuerda que estas medidas, en conjunto, apuntan a una baja de tasas que acompañe la desaceleración de la inflación que se espera continúe su curso. «Como el Gobierno no quiere fijar directamente una tasa de interés, busca influir en el mercado por medio de la cantidad de dinero disponible. Como hoy las tasas reales están muy altas, esta estrategia buscaría hacerlas bajar de forma indirecta», concluye el estratega.

La guerra de las tasas

El analista financiero, Leandro Monnittola, agrega en declaraciones a este medio que, el objetivo de las nuevas medidas es equilibrar los requisitos de encaje, ya que actualmente los fondos comunes de inversión solo deben inmovilizar un 20% de sus activos, «muy por debajo del nivel exigido a empresas y personas».

Este diferencial impulsó en los últimos años una fuerte competencia entre los fondos money market que ofrecen las billeteras digitales. Esto generó una verdadera guerra de tasas para atraer usuarios. «El Gobierno busca reducir esa competencia y la volatilidad que provoca en los flujos del sistema financiero, con el fin de estabilizar el mercado y disminuir el costo del financiamiento para empresas y consumidores, en pos del crecimiento del crédito privado», asegura Monnittola.

«Como resultado, se espera que los rendimientos de los fondos money market comiencen a bajar», proyecta el analista. Sin embargo, «no se anticipan impactos inmediatos sobre los fondos T+1 ni sobre aquellos con alta exposición a Lecaps, que seguirán como la referencia para las tasas de corto plazo y podrían consolidarse como la opción más atractiva para colocar pesos a corto plazo», concluye.

Lautaro Ronchi, operador de mercado, advierte que las billeteras virtuales, como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, entre otras, utilizan FCI money market para generar rendimientos en sus cuentas remuneradas. «Al aumentar los encajes, los bancos tendrán menos incentivos para ofrecer tasas competitivas, lo que reducirá las tasas nominales anuales (TNA) que estas plataformas pagan a sus usuarios».

Ronchi es claro y sostiene que los usuarios de billeteras virtuales «verán una reducción en los rendimientos diarios de sus cuentas remuneradas», lo que podría desincentivar su uso como herramienta de inversión a corto plazo. Esto afecta en particular a los ahorristas que priorizan la liquidez inmediata que ofrecen estas cuentas.

El experto matiza con Monnittola y sostiene que la menor rentabilidad podría llevar a los inversores a buscar alternativas de mejor rendimiento, en este sentido destaca las Lecaps de corto plazo con retornos de entre el 31% y 33% al día de hoy.

Esto va en línea con el objetivo del Gobierno que la liquidez del sistema migre hacia el Tesoro, por eso ofrecerá instrumentos de corto plazo en todas sus licitaciones.

Las principales billeteras virtuales del país ofrecen diferentes tasas de interés para que los usuarios puedan hacer rendir su dinero.

Cocos Daruma Renta Mixta – Clase A (Cocos) – 33,01%

Naranja X (Cuenta Remunerada) – 31,00% (límite: $800.000)

Ualá (Cuenta Remunerada) – 30,00% (límite: $1.000.000)

Brubank (Cuenta Remunerada) – 29,00% (límite: $750.000)

Personal Pay – Delta Pesos Clase X (Money Market) – 26,57%

IEB+ – IEB Ahorro Clase A (Money Market) – 26,39%

Prex – Allaria Ahorro Clase A (Money Market) – 26,22%

Mercado Pago – Mercado Fondo Clase A (Money Market) – 26,04%

Lemon – Fima Premium Clase P (Money Market) – 24,84%

LB – ST Zero Clase D (Money Market) – 24,50%

AS – ST Zero Clase D (Money Market) – 24,50%

De esta manera, las medidas del BCRA, al aumentar los encajes para los FCI money market, reducirán «indudablemente» los rendimientos de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales y de los propios FCI, «probablemente en un rango de 2/3 puntos porcentuales en las tasas nominales anuales. La implementación será progresiva, y los efectos se sentirán más claramente en las próximas semanas a medida que los bancos ajusten sus tasas», concluye Ronchi.