El beach de los Juegos Juveniles con tres dueños

Compartir

Linkedin Print

Clorinda en femenino y masculino sub 14, Formosa en femenino sub 17 y Buena Vista en masculino sub 17, fueron los campeones de los Provinciales de vóley de playa de los Juegos Juveniles Formoseños.

Fueron cuatro torneos en uno, jugados en las dos canchas del Club 8 de Diciembre a lo largo de dos jornadas en una de las últimas disciplinas que le quedan en el calendario a este Programa de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

En todos los casos, los participantes estuvieron agrupados en tres o cuatro zonas para afrontar la fase clasificatoria desde donde surgieron los semifinalistas. En sub 14 femenino estuvieron así: Zona A: General Güemes, Buena Vista y Los Chiriguanos. Zona B: Formosa, Villa 213 y Pozo del Tigre. Zona C: Clorinda, Mansilla y Lote 8.

En las semifinales, Güemes dejó en el camino a Villa 213 y Clorinda a Buena Vista. En el partido por el campeonato, Clorinda venció a Güemes por 2 a 0 con parciales de 21 a 16 y 21 a 11. Giuliana Romero y Nara Duarte fueron las campeonas de Clorinda que la semana pasada ya habían obtenido el primer lugar en el Provincial de estos Juegos en vóley indoor.

En masculino sub 14 los grupos estuvieron armados de esta manera: Zona A: Ibarreta, Mansilla y Laguna Yema. Zona B: El Bañadero, General Güemes y El Chorro. Zona C: Formosa, Clorinda y Gran Guardia.

En semifinales, Ibarreta superó a El Bañadero por 2 a 1 y Clorinda a Formosa 2 a 0. La final necesitó del tie break. Clorinda ganó el primer set sobre Ibarreta por 21 a 17 pero Ibarreta igualó el juego ganando el segundo por 21 a 11. En la definición, Ibarreta se puso 3 a 0 en el inicio pero Clorinda reaccionó rápido y terminó llevándose la victoria por 15 a 9. Eduardo Romero y Matías Franco fueron los flamantes campeones de Clorinda.

En la categoría sub 17 femenino los equipos estuvieron en tres grupos: Zona A: Formosa, Herradura y Estanislao del Campo. Zona B: Clorinda, General Güemes y Laguna Yema. Zona C: Villa 213, Buena Vista y Gran Guardia.

Por las semifinales, Formosa derrotó a Clorinda por 2 a 0 y Buena Vista a Villa 213 también 2 a 0. Formosa obtuvo la final sobre Buena Vista con sets a su favor por 21 a 10 y 21 a 15 con una sólida tarea de sus jugadoras, Siomara Pavón y Marisa Bareiro.

En sub 17 masculino hubo cuatro grupos: Zona A: General Belgrano, Villa 213 y Buena Vista. Zona B: Ibarreta, Formosa y Los Chiriguanos. Zona C: Gran Guardia y Mansilla. Zona D: Siete Palmas y El Chorro.

En semifinales, Buena Vista le ganó a Formosa 2 a 0 y Gran Guardia a Siete Palmas 2 a 0. Buena Vista fue el campeón al vencer a Gran Guardia por 2 a 0 con parciales de 21 a 18 y 21 a 16. Pedro Trinidad y Leandro Almada fueron la pareja ganadora del Provincial.

Compartir

Linkedin Print