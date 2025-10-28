El Beach Handball tiene sus equipos confirmados para el IHF Global Tour 2025

Leticia Brunati y Sebastián Ferraro oficializaron los atletas convocados para la fase final del Global Tour que se celebrará en João Pessoa, Brasil, del 7 al 9 de noviembre.

Argentina tiene sus nóminas confirmadas para afrontar la tercera y última etapa del IHF Global Tour 2025, instancia decisiva del torneo de la cual será protagonista por primera vez tras participar en la primera fase de las ediciones 2023 y 2024.

De cara a esta 4º edición del certamen que se disputa desde el 2022, el Beach Handball argentino recibió en ambas ramas la invitación para jugar directamente la etapa final.

Además de nuestro país, el Global Tour tendrá la participación del local Brasil -campeón por duplicado en el 2024- y España, en ambas ramas, además de Polonia en el torneo femenino y Croacia en el masculino.

Ambas competencias se jugarán bajo el formato de todos contra todos y una jornada decisiva que enfrentará a los dos primeros por el título y al tercero y cuarto por el bronce. Todos los partidos del Global Tour se podrán ver en vivo por el canal de You Tube de la IHF.

Las Kamikazes, recientes campeonas del mundo en los World Games de Chengdu, debutarán ante España el viernes 7 de noviembre a las 18hs, el sábado 8 se medirán con Polonia, a las 9:30hs, y con Brasil, a las 19:10hs.

Los varones, arrancarán con Croacia, el viernes 7 a las 18:50hs, luego el sábado 8 enfrentarán a España, a las 10:20hs, y cerrarán la primera fase con Brasil, a las 20hs. El domingo 9 se llevará a cabo la jornada final, con los dos encuentros por rama que definirán ambas medallas doradas y la lucha por el bronce.

Las 10 jugadoras

convocadas para

el Global Tour:

Arquera: Valentina Riondini (Team Brutus)

Defensoras: Micaela Corimberto (Municipalidad de la Costa), Giuliana Gamba (Municipalidad de la Costa), Alma Molina (Team Brutus) y Delfina Gratti (Deportivo Mitre)

Especialista: Jazmin Villafañe (Municipalidad de la Costa).

Laterales: Belén Aizen (Team Brutus), Agostina Arcajo (Deportivo Mitre) y Florencia Gallo (Deportivo Mitre)

Pivot: Gisella Bonomi (Team Brutus)

Cuerpo técnico: Leticia Brunati (Entrenadora), Celeste Meccia (Asistente), Andrés Sanz (Preparador físico) y Andrés Etienne (Kinesiólogo).

Los 10 jugadores

convocados para el

Global Tour:

Arquero: Ramiro Fernández (Club Atlético Lanús)

Defensores: Joaquín Guillamón (Los Buitres), Francisco Núñez Muller (IFES) y Santiago Vidondo (Only Beach)

Especialistas: Ezequiel Rozitchner (IFES) y Lucas Coronel (IFES)

Laterales: Valentín Zocco (Los Buitres), Santino Sposito (Sol de Mayo) y Nahuel Baptista (Sol de Mayo)

Pivot: Juan Bautista Dirr (IFES)

Cuerpo técnico: Sebastián Ferraro (Entrenador), Andrés Bueno (Asistente), Manuel Abalsamo (Preparador físico) y Andrés Etienne (Kinesiólogo).