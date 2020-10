El Biathlon potencia sus sueños recuperando sedes y escuelas

Compartir

Linkedin Print

El deporte sumará actividades en Bariloche, San Martín de los Andes y Esquel, redoblando esfuerzos para seguir creciendo aún en tiempos de pandemia.

No hay receso por Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que pueda frenar el ímpetu con el que el equipo de la Federación Argentina de Pentathlon Moderno y Biathon, viene trabajando para potenciar los deportes de invierno en todo el país.

El Biathlon, deporte que combina el esquí y el tiro con rifle, promueve la actividad en base al ingenio y la gestión. “La Federación consiguió nuevos fondos procedentes de la UNESCO y de la Unión Internacional de Biathlon, con los que pudimos solventar las escuelas y además comprar nuevo material deportivo. Apuntamos a trabajar con los clubes y fortalecer el desarrollo del Biathlon con tres escuelas más en Bariloche, San Martín de Los Andes y Esquel –además de las dos que tienen el financiamiento nacional, como son las de Caviahue y Ushuaia-, totalizando cinco sedes de captación con la posibilidad de sumar una sexta que sería la de Río Turbio”, explicó el Jefe de Entrenadores Gastón Fanti.

Además, sumaron nuevo material deportivo fundamental para la práctica del Biathlon. “Incorporamos 60 nuevos rifles y 60 mil balines. Y encargamos a través de la Federación otros 30 rifles más de la marca Shark que son para los que están más cerca de realizar profesionalmente la actividad”, explicó. “Además, estamos trabajando con un metalúrgico de Bariloche que nos está ayudando a realizar nuevos blancos de tiro. Esperamos en diciembre tener disponibles 54 pedanas completas de tiro para distribuir entre los clubes”, se entusiasmó.

“Estamos haciendo convenios con clubes, porque la Federación Argentina de Biathlon puede ayudar a las instituciones entonces es una manera de estar supervisando lo que pasa con cada EDA”, contó. Y agregó: “La idea es sumar a la beca de la Secretaría de Deportes de la Nación, la ayuda de la Federación a través de los clubes y capacitar a esos chicos para que sean federados y tengan proyección deportiva”.

El Biathlon, con esfuerzo, vuelve a soñar con tener chicos y chicas practicando el deporte en todo el país. “En Tierra del Fuego están haciendo un gran trabajo, han llegado a tener 36 alumnos. Normalmente, las escuelas tienen hasta 12 alumnos y lo ideal es 8 por entrenador: 4 nenes y 4 nenas. Nos gustaría llevarlo a todas las provincias. En su momento, los Juegos Nacionales de Invierno fueron fundamentales porque llevaban la actividad a todas las regiones del país, generaban interés y difusión en muchos lugares donde no solíamos llegar. Esperamos que después de la pandemia, en algún momento, se puedan volver a hacer”, comentó el head coach.

En la actualidad, Argentina ocupa un lugar de privilegio a en esta parte del continente pero el desafío es potenciar la actividad para proyectarse internacionalmente. “Tenemos a Javier Giménez y Cecilia Domínguez, que son campeones sudamericanos, pero hay mucha diferencia con el nivel europeo. El desafío, a largo plazo, es ir achicando esa brecha”, explicó.

La actividad busca crecer también con la modalidad Cross Biathlon, que combina la carrera pedestre con el tiro. “Es la base en muchos lugares donde no tenemos nieve en muchos momentos del año. Ya cuando tenemos la nieve, les ponemos los esquíes pero nos sirve para ir perfeccionando la técnica sobre todo del tiro”, contó.

Los próximos desafíos están agendados para el mes de enero. “Para los y las deportistas de la selección, tenemos proyectados torneos en Alemania y Polonia. Además de Giménez y Domínguez, están incluidos en este programa Axel Ciuffo y Sofía Kidasiouk que están también están en un gran nivel”, detalló.