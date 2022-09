El bloque de diputados de JxC pidió la renuncia de Victoria Donda

Compartir

Los legisladores opositores apuntaron contra la titular del INADI que, en referencia al atentado a Cristina Kirchner, aseguró que “las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”

Los diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron a la titular del INADI, Victoria Donda, por sus expresiones en una columna periodística publicada este domingo, y pidieron su renuncia o, eventualmente, el accionar del presidente Alberto Fernández.

“El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio manifiesta su más enérgico repudio a las inadmisibles expresiones de la señora Victoria Donda quien en una columna de opinión expresó que las armas son cargadas por figuras políticas de la oposición. Sus expresiones son a todas luces inadmisibles”, indicaron.

Donda aseguró hoy que “la dirigencia política y judicial que hace del odio su política debe reaccionar antes de que sea tarde”. Y expresó: “El futuro construido a los tiros no es futuro, es pasado. Y consensuamos hace mucho tiempo que NUNCA MÁS volveríamos a eso”.

“Tal vez sea hora de que saquen las ideas que están detrás de ese odio, y se atrevan a discutirlas. El límite ya se pasó hace mucho tiempo. La pistola en la cabeza de Cristina es la pistola en la cabeza de nuestra democracia, es la pistola en la cabeza de nuestro pueblo, y las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”.

Ese párrafo fue el que generó el enojo de los legisladores opositores y los llevó a solicitar su renuncia al cargo. “Nada más lejos del rol institucional que debería cumplir mancillando la misión del INADI”, señalaron sobre su trabajo.

“Lamentablemente la interventora del INADI utiliza su cargo al mando de una entidad cuya misión principal es luchar contra la discriminación como una herramienta política partidaria para hacer juicios sesgados y ejercer ella misma una enorme violencia simbólica contra opositores políticos”, indicó el comunicado publicado durante la tarde y compartido en las redes sociales por los diputados opositores.

Los legisladores consideraron que “ya es claro a todas luces que con el comportamiento que viene teniendo no puede continuar a cargo de dicha entidad” y exigieron que “por todo lo expuesto exigimos su inmediata denuncia al cargo en caso de que esto no ocurriera solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas correspondientes para que cese en la función pública”.

En su columna de opinión Donda también sostuvo que “quienes gatillan no son “casos aislados” o “locos sueltos”. Son la representación de un sistema político y social violento, que generan caldos de cultivo para episodios como el intento de magnicidio a Cristina”.

“Quienes se hacen los inocentes y los sorprendidos hoy son personas con responsabilidades institucionales que utilizan desde hace años estos discursos para hacer política. Que cada quien le ponga el nombre que quiera, están a la vista de todas y todos”, sostuvo la ex diputada.

En otro tramo de su columna apuntó específicamente contra la gestión del gobierno porteño y la decisión de colocar vallas en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner, medida que fue cuestionada por todo el peronismo y que terminó generando disturbios en la esquina de Juncal y Uruguay.

“Solo la última semana quedó particularmente expuesto el Gobierno de la Ciudad, comandado por Horacio Rodríguez Larreta, que montó un show con la Policía de la Ciudad rodeando la casa de la Vicepresidenta”, indicó.

Donda consideró que “en vez de cuidarla, eligió pegarle a quienes se manifestaban a su favor; y pese a todo este operativo un hombre llegó al lado de Cristina Kirchner y le gatilló un arma en la cabeza”.

En su texto también remarcó que “las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”.

Y cerró: “Cuando un diputado Nacional como López Murphy asegura en sus redes “son ellos o nosotros” está incentivando al odio; al igual que el dirigente del PRO Francisco Sánchez pidiendo pena de muerte. El odio tiene rostro, nombre y apellido. Lo que escribís en redes, lo que decís en los medios, tiene resultados concretos”.

