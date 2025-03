El Bloque de diputados provinciales de la UCR repudia las declaraciones de Gabriela Neme

El bloque de diputados provinciales de la UCR, compuesto por Juan Carlos Amarilla, Agostina Villaggi, Miguel Montoya, Carla Zaiser y Ana Costa, expresó su rechazo a las recientes declaraciones de la diputada Gabriela Neme, calificando sus expresiones como “temerarias, irrespetuosas y marcadamente irresponsables”.

En un comunicado, los legisladores de la UCR señalaron que la diputada Neme ha intentado, en varias ocasiones, posicionarse como la “única opositora” y la única capaz de dar “lecciones” sobre cómo hacer oposición al gobierno de Gildo Insfrán. En este contexto, la diputada había acusado a aquellos que no apoyaron sus propuestas, como la elección de autoridades en la última sesión, de ser “funcionales al gobierno”.

“Sus expresiones son temerarias, irrespetuosas y marcadamente irresponsables, especialmente si lo que se busca es conformar una alternativa política entre todos los opositores”, expresaron los legisladores. Además, recalcaron que el primer paso para construir una alternativa seria debe basarse en el respeto mutuo, el entendimiento y la búsqueda de puntos en común.

Los diputados de la UCR indicaron que han tolerado “enorme esfuerzo” los “constantes desbordes” de Neme con el objetivo de lograr la unidad de la oposición. Sin embargo, expresaron que la situación llegó a un límite con sus recientes actitudes. “Votar o elegir autoridades es un acto normal en cualquier cuerpo colegiado, y no indica connivencia con el gobierno, sino un respeto elemental a quienes el pueblo votó mayoritariamente”, afirmaron.

El bloque de la UCR también rechazó las acusaciones infundadas de la diputada Neme, quien, según los legisladores, no tiene antecedentes de acusaciones en su carrera política. Además, recordaron que Gabriela Neme fue electa concejal con el apoyo de Jorge Jofré y Gildo Insfrán, antes de volverse crítica de estos mismos actores políticos.

El comunicado también destacó la contradicción en las acciones de Neme, quien, al mismo tiempo que atacaba a miembros del bloque, había integrado listas y hecho campaña junto a figuras de la política nacional, como Horacio Rodríguez Larreta, en las elecciones recientes. «No se puede construir nada serio ni duradero con tanta deslealtad y desprecio hacia aquellos que intentaron de buena fe construir un espacio político con ella», expresaron.

Finalmente, los diputados provinciales de la UCR subrayaron que, a pesar de las diferencias políticas y de votación en torno a la elección de autoridades, respetan el derecho de la diputada Neme y su bloque a expresar sus opiniones. Sin embargo, dejaron en claro que no tolerarán que se ponga en duda su proceder ni el respeto a la voluntad popular. “No vamos a permitir que se enlodé nuestro accionar por opiniones que no corresponden”, concluyeron.