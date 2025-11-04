El Bloque UCR celebra Regreso a Comisiones y Sesiones en la Legislatura

El programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López en FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (lunes a viernes de 17 a 19h), tuvo como invitado al Diputado Provincial Presidente del Bloque UCR, Juan Carlos Amarilla, quien confirmó el retorno de las reuniones de comisión en la Cámara de Diputados de Formosa después de varias semanas, y la posibilidad de una sesión plenaria para el próximo jueves. Este hecho, según el conductor, “se convierte en una buena noticia porque eran malas noticias” debido a la inactividad legislativa.

Retorno a la Actividad Legislativa tras la Inercia Electoral

El diputado Amarilla explicó que el parate se debió a la superposición de los procesos electorales, que generó una inercia en la actividad. “Sí, nos vimos la cara después de mucho este después de mucho tiempo porque se encimaron los procesos electorales”, comentó el legislador, lamentando que las medidas tomadas en su momento para sesionar (martes y jueves) no se cumplieron.

En la reunión de comisión del día, se resolvió “que se le va a dar entrada a a todos los proyectos que fueron presentados” y que “se van a tratar algunos temas que no son trascendentes, digamos, no es que no sean importantes, pero digamos que son de mero trámite” en la sesión del jueves, como las declaraciones de interés. No obstante, Amarilla advirtió: “Por lo menos por ahora, ¿sabes lo que después ahí el Partido Judicialista a través de algún proyecto del ejecutivo sorprenda con algo el jueves, digamos, ¿no?”

Presupuesto, un Tema Pendiente y la Falta de Funcionamiento de Comisiones

El Presidente del Bloque UCR señaló que, si bien se anunció formalmente el ingreso del Presupuesto, en la práctica, “no en la práctica no se le pasó la copia a ningún bloque, de modo tal de que hoy yo puedo decirte que nunca recibí el presupuesto hasta ahora”. La falta de tratamiento de esta ley, que lleva “2 años que no se trata”, es uno de los temas importantes que la Legislatura debe abordar.

Además, el legislador fue crítico con el funcionamiento interno: “Siempre es una sola, lamentablemente, funciona así. Siempre es una sola” la comisión ampliada que se reúne, a diferencia de lo que sucede en el Concejo Deliberante, donde sí funcionan las comisiones específicas. “En verdad que hace mucho tiempo no funcionan las comisiones como debieran”, sentenció.

El Mal Ejemplo del Ejecutivo y la Pérdida de Debate Parlamentario

Al ser consultado sobre la falta de debate de proyectos que involucren a la sociedad, el diputado Amarilla identificó la raíz del problema en el Poder Ejecutivo. “Sí, es un mal ejemplo que vino para mí desde el ejecutivo de la provincia, que fue instalándose como una mancha de aceite”, afirmó. Recordó que antes de 1995 existía una verdadera “labor parlamentaria y un respeto hacia la labor de todos”, con autorías compartidas entre diferentes bloques.

Hoy la situación es otra: “los proyectos de leyes que se aprueban son los que envía el gobernador. Vale decir que asume la tarea del legislador… y en desmedro del resto de los integrantes del poder legislativo”. Amarilla considera que esta práctica es, incluso, “una falta de respeto a todos” debido a la mayoría absoluta del Justicialismo, que no corre riesgo de que los proyectos del Ejecutivo sean rechazados.

Agenda de Temas Pendientes y la Lucha por el Sistema Electoral

De cara a las posibles cuatro sesiones que quedan hasta el vencimiento del período ordinario el 30 de este mes, Amarilla enfatizó en la necesidad de tratar temas pendientes como la vacancia en el Superior Tribunal de Justicia, la nueva ley del Ministerio Fiscal y, por supuesto, el Presupuesto.

Finalmente, el diputado reiteró la lucha de su bloque por un cambio en la ley electoral, buscando un “sistema electoral absolutamente distinto al que tenemos hoy” y parecido al de Nación. “Vamos a seguir peleando por tener un sistema electoral absolutamente distinto al que tenemos hoy, no dejar de insistir”, aseguró, refiriéndose a la ley de lemas, tema por el cual el radicalismo mantiene una “presentación en la corte”. A pesar de que los porcentajes no variaron mucho en las últimas elecciones nacionales con la Boleta Única Papel, el legislador considera que “no hay ninguna duda de que se innovó para bien en este tema” y espera que se avance hacia esa discusión en la provincia.

Críticas a la Inasistencia y el Rol del Legislador

El conductor del programa concluyó la nota con una dura reflexión sobre la inactividad de la Cámara, criticando la inasistencia de algunos diputados que estuvieron en campaña. “¿Qué es peor? una Cámara de Diputados que no sesione o una Cámara de Diputados que el 90% del tiempo se pasa haciendo efemérides. Y yo prefiero la del 90% efemérides, porque van, porque sesionan, porque están, porque para eso se lo ha votado”, argumentó López, instando a los legisladores a “ir a sesionar todos los jueves como corresponde” para respetar su investidura.