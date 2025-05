El bombazo de Pep Guardiola sobre su futuro: «No sé si me retiraré, pero…»

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, sembró dudas sobre su futuro luego de su etapa en el conjunto inglés, con el que ganó 18 títulos pero atraviesa su temporada más complicada.

En una entrevista exclusiva con ESPN Brasil, en el marco de la segunda temporada de la serie Encuentros de la Premier League, conducida por el exfutbolista Gilberto Silva, el DT español se refirió a su legado en el fútbol: «Quiero que la gente me recuerde como quiera. Después de mi contrato con el City, voy a frenar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso. Cómo quiero que me recuerden, no lo sé».

«Todos los entrenadores quieren ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que las hinchadas de Barcelona, Bayern Munich y Manchester City se divirtieron viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados», añadió Guardiola, que a lo largo de su carrera levantó 39 trofeos.

Y concluyó: «Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego se acabó: te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo. Te diré que lo más importante no es lo que la gente piense de ti; después de todo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador; no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa”.



Guardiola, autocrítico: ‘He tomado muy malas decisiones’

El entrenador del Manchester City habló en exclusiva con ESPN Brasil e hizo un análisis de lo que fue la difícil temporada que afrontó con el equipo inglés.

Al analizar la relevancia histórica de su trabajo en el City, Guardiola expresó: «Creo que el club, incluso antes de mí, con Pellegrini y Mancini, hace 20 o 15 años… tuvo años únicos. En perspectiva, nuestro año actual no ha sido bueno, pero si analizamos los últimos 10 años, fueron muy buenos, en los que hicimos felices a nuestros aficionados y eso lo vale todo».

Y se enfocó en la irregularidad del actual curso del conjunto celeste: «Sí, fue un año de mucho aprendizaje. No hay una sola razón por la que este año fue difícil, hay muchos detalles, como las decisiones que se tomaron en mi contra. Así que, personalmente, ha sido un año de mucho aprendizaje».

«La gente piensa que aprendemos más de las derrotas que de las victorias. Pero yo también creo que aprendo de las victorias. Sabía que llegaría un momento en que caeríamos, pero caímos mucho. No esperábamos llegar tan lejos, pero no podemos ganar todo. Lo que hicimos durante 10 o 9 años fue excepcional, pero ahora tenemos que sentarnos y aprender a entender qué necesitamos producir en el futuro», completó el DT catalán.

Manchester City, que venía de ganar las últimas cuatro Premier League -y seis de las últimas siete-, es cuarto en el campeonato, con 61 puntos, apenas cuatro más que el séptimo, y luchará hasta la última fecha por asegurar su lugar en la UEFA Champions League, certamen del que esta campaña se despidieron en el repechaje previo a octavos de final, frente a Real Madrid. Eso sí: el 17 de mayo disputarán la final de la FA Cup contra Crystal Palace.

Guardiola: ‘La escuela que Cruyff instaló en Barcelona fue la que más me influenció’

El entrenador del Manchester City habló con ESPN Brasil y contó detalles de su ideología y creencias en el mundo del fútbol. Además, contó lo que adoptó de la Bundesliga y la Premier League a su método de juego.

Consultado sobre las escuelas de entrenadores, incluida la holandesa, una que vivió de cerca desde su etapa como jugador junto a Johan Cruyff, Guardiola opinó: “Hay muchas. Es cierto que la escuela holandesa es la que más ha influido en mi vida. Pero hay muchas otras. La escuela alemana, con el gegenpressing, la famosa contrapresión, los ataques rápidos».

Pero obviamente la escuela del Barcelona, ​​donde nací en el fútbol, ​​donde Johan Cruyff introdujo muchas ideas, fue muy importante para mí. Incluso intenté aplicarla en Alemania cuando estuve allí, y también aquí en Inglaterra, pero manteniendo las características de Alemania e Inglaterra. No hay una sola escuela, hay muchas influencias, y también me adapto a los jugadores que entreno. Cuando llega un brasileño, tengo que adaptarme a su forma de ser, y lo mismo ocurre con los jugadores ingleses. Así que es una mezcla de escuelas”, añadió el exvolante.

Y se refirió a la existencia de una Escuela Guardiola: «No lo creo. Normalmente, cuando ganamos, hay una escuela, y cuando perdemos, nadie quiere copiarla. Como ganamos mucho, la gente puede decir que tengo una escuela, pero no me lo creo porque no tengo un patrón de juego para crearla. Si lo tuviera, debería abrir una escuela y lucrar con ella, pero no es así».

En cuanto al estilo de juego de sus equipos, con la posesión del balón como valor fundamental, Pep respondió por su influencia en otros entrenadores: “No puedo hablar por los demás, si hubo alguna influencia. La verdad es que vivimos en una época de fútbol más directo y físico, con equipos valientes, antes equipos más débiles jugaban solo defendiéndose, ahora ya no. Todos los equipos juegan un juego rápido y directo, pero siempre habrá equipos que entiendan que tener el balón es lo más importante, otros que piensen que no es tan importante. Y eso me parece hermoso. ¡Qué horrible sería el fútbol si todos jugaran igual!».

«Cada uno tiene su propia forma de jugar. En Brasil hay una forma de jugar, en Argentina otra, en Alemania es diferente, en Sudamérica, Europa, otros continentes… y eso es lo hermoso, que cada uno con su entrenador puede tener su propio estilo. Algunos juegan marcando al hombre, otros más zonalmente. Ahora es más… marcaje intenso, individual. Hay diferentes momentos, pero siempre pienso que el fútbol se juega con el balón y quien lo tiene más tiempo lo aprovecha mejor y está más cerca de la victoria», cerró.