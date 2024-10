El bonaerense Franco Dal Bianco es dueño de otro título en el A1 Pádel

El salteño Maximiliano Arce y el bonaerense Franco Dal Bianco se proclamaron campeones del Cataluña Open de pádel. La pareja 2 venció en dos sets (6-3 y 7-5) a la pareja 1, Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso, que no pudieron mostrar su mejor juego en pista y terminaron cediendo la final ante sus principales rivales del circuito A1 Pádel.

El partido, finalmente celebrado en la pista central de The Club Padel Badges, estuvo marcado por la efectividad de Arce-Dal Bianco en los puntos de oro y en mantener la calma ante unos rivales que erraron más de lo que acostumbran. Y eso que todo pudo empezar bien para Los Mágicos, que desaprovecharon tres bolas de break en el primer juego dando el primer susto a sus oponentes.

No obstante, lo que iba a seguir siendo un denominador común fue el comienzo tibio de los número 1 del ranking. Y es que en el segundo juego Arce-Dal Bianco rompieron y establecieron un parcial de 3-0. Justo una semana antes, en Sevilla, Los Mágicos habían protagonizado el mismo inicio y endosaron un parcial de seis juegos consecutivos.

La valentía de Arce y las dudas de Alfonso-Aguirre en las bolas de break dejaron el 1-4 a favor de la pareja dos. Finalmente, Arce-Dal Bianco vencieron el primer set por 6-3 tras ganar los cuatro puntos de oro del set y salvar siete oportunidades de quiebre, que Los Mágicos no supieron aprovechar.

Ya en la segunda manga todo se igualó mucho más, pero Aguirre-Alfonso continuaron desperdiciando bolas de break al comienzo del set. Por más que Dal Bianco parecía no estar del todo cómodo, el salteño era quien recibía mayor volumen de bola y resolvía los puntos.

El break definitivo no apareció hasta el undécimo juego, donde una volea de revés de Alfonso, revisada por el VAR, tocó la verja y propició el 6-5 y saque para Arce-Dal Bianco. Un break que confirmó con su servicio el salteño para ganar el set 7-5, el partido y el torneo. Destacadas fueron las posteriores lágrimas de Dal Bianco, que se reencontraba con la sensación de la victoria después de regresar en el Sevilla Master tras más de un mes lesionado.

Además, la victoria supone el tercer título para la pareja argentina -el cuarto de Maxi Arce- tras los logrados en Francia y La Rioja. Sin duda el clásico de A1 Pádel volvió a dejar grandes puntos sobre la pista y es seguro que se volverá a repetir en alguno de los cuatro torneos que restan de temporada (Master Final incluido).

Argentina ya conoce

sus rivales en el Mundial

de Pádel de Qatar 2024

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, Qatar será el epicentro del pádel mundial con la celebración del Mundial de Pádel 2024 en el Khalifa Tennis and Squash Complex.

En un sorteo lleno de expectativas, la Selección Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Pádel 2024. La competencia promete encuentros de alto nivel y una gran prueba para los equipos, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Grupo Masculino: Italia,

Bélgica y Estados Unidos

El equipo masculino de Argentina, último campeón mundial, compartirá grupo con Bélgica, Italia y Estados Unidos. Los dirigidos por Gabriel Reca y Rodrigo Ovide debutarán el lunes 28 de octubre a las 12:00 hs (hora argentina) enfrentándose a Italia en la cancha del Grand Stand 1. Este primer duelo será clave para comenzar con el pie derecho y buscar su lugar en las rondas finales.

Plantel Masculino: Agustin Tapia, Federico Chingotto, Franco Stupaczuk, Martin Di Nenno, Daniel Gutierrez, Valentino Libaak, Leandro Augsburger y Alex Chozas.

Grupo Femenino: Portugal,

Estados Unidos y Egipto

Por su parte, la selección femenina también tiene un desafío importante y estará enfrentando en su grupo a Portugal, Estados Unidos y Egipto. Las argentinas iniciarán su camino el mismo lunes, desde las 8:00 hs (hora argentina), contra Estados Unidos en el Grand Stand 2. Este será un partido inaugural crucial para medir fuerzas y mostrar su capacidad de adaptación en una competencia internacional de alta exigencia.

Plantel Femenino: Delfina Brea, Claudia Jensen, Virginia Riera, Aranzazu Osoro, Julieta Bidahorria, Daiara Valenzuela, Maria Laura Ferreyra y Martina Fassio.

Qatar: Escenario de Primer

Nivel para el Pádel Internacional

El Khalifa Tennis and Squash Complex en Doha, Qatar, será nuevamente el escenario de este gran evento, al igual que en el 2022, brindando instalaciones de primer nivel para jugadores y espectadores. Los equipos lucharán por destacarse en esta cita mundialista, con la expectativa de ofrecer partidos emocionantes y la posibilidad de alcanzar la gloria en el ámbito global del pádel.

Todos los partidos de la Selección Argentina podrán ser seguidos a través de la página oficial de YouTube de la Federación Internacional de Padel (FIP) y por ESPN.