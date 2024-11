El bono anunciado por Insfrán genera expectativas, pero «se queda corto»

Tras el reciente anuncio del gobernador Gildo Insfrán sobre la entrega de un bono de 700 mil pesos en dos cuotas para los trabajadores del sector público, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos valoran el gesto como una medida de alivio frente a la crisis económica, dos de los gremios docentes más combativos de Formosa consideran que es insuficiente frente a la grave pérdida de poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores.

Un aumento que

aún está lejos

Mirka Fernández, secretaria general de los Docentes Autoconvocados, fue tajante en su análisis. Según la referente, el aumento salarial solicitado por el sector debería alcanzar un millón de pesos, que es lo que actualmente requiere la canasta básica en la provincia. “Nosotros veníamos pidiendo un aumento que llegue al millón de pesos. Estamos muy por debajo de lo que necesita una familia formoseña para cubrir sus necesidades básicas”, señaló Fernández, quien también lamentó que no se haya logrado una mejora salarial significativa para el final del 2024.

“Lo que se está proponiendo ahora, la suma no remunerativa y no bonificable, recién será un alivio a principios de 2025. Lo cierto es que vamos a terminar diciembre con un salario inicial de $540.000”, explicó la docente. Insistió en que el panorama para los trabajadores es grave: “Estamos terminando el 2024 empobrecidos, al borde de la indigencia, con grandes deudas. Esa es la realidad que enfrentamos”.

En cuanto al bono, la sindicalista recordó que será entregado en dos partes, correspondientes a los meses de enero y febrero. Sin embargo, dejó claro que las expectativas del sector son otras: “Nos hubiera gustado que la primera cuota fuera pagada antes de las fiestas de fin de año, como una ayuda concreta para llegar más dignamente al cierre de este año tan difícil”.

“Bono insuficiente”

Por su parte, Manuel Pereyra, secretario general de la Agremiación Voz Docente, también expresó su desacuerdo con la medida. A su entender, el bono de 700 mil pesos anunciado por Insfrán no resuelve la profunda crisis salarial que viven los trabajadores formoseños. “La escandalosa pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales en Formosa no se resuelve con parches, como está acostumbrado el gobierno provincial, y mucho menos cuando esos parches llegan tarde o son bajos al lado de medidas similares adoptadas en provincias cercanas”, sostuvo Pereyra.

El dirigente sindical subrayó que el bono, si bien puede paliar en parte las carencias de miles de familias formoseñas, habría tenido un impacto mucho mayor si se hubiera entregado antes de las fiestas de fin de año, para permitir que los trabajadores pudieran afrontar con algo de alivio los gastos de diciembre. “El bono está bien, pero se queda corto. Es apenas la mitad de lo anunciado en Santiago del Estero, donde el gobierno provincial otorgó un bono de 1.300.000 pesos en tres cuotas”, comparó el mismo.

El desgaste del poder

adquisitivo y las

expectativas no cumplidas

Los gremios también cuestionaron que, a pesar de los esfuerzos por pagar el aguinaldo antes de Navidad y los salarios de diciembre antes del 31, estos pagos no tendrán un impacto significativo en la capacidad de compra de los empleados públicos y jubilados provinciales. Según los sindicalistas, la inflación de 2024 hizo estragos en los bolsillos de los trabajadores, por lo que las medidas tomadas hasta el momento no alcanzan para revertir el daño económico.

“Los trabajadores formoseños están exhaustos, han soportado un año de inflación descontrolada, y el bono anunciado se queda muy por debajo de lo que realmente necesitan. La provincia tiene capacidad para ser más generosa, pero parece que el gobernador no entiende la magnitud de la crisis o, peor aún, si la entiende, prefiere no actuar con la generosidad que corresponde”, concluyó Pereyra.

Una provincia atrapada

en la crisis económica

El debate sobre el bono y los salarios refleja una realidad cada vez más angustiante para los trabajadores formoseños. Si bien algunos valoran cualquier tipo de ayuda, la mayoría considera que las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes frente a una inflación galopante que erosiona el poder adquisitivo de los salarios y aumenta la deuda de miles de familias.

Al cierre de 2024, la expectativa de los gremios es clara: necesitan medidas más urgentes y concretas que les permitan recuperar al menos una parte de lo perdido en los últimos años. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro económico de la provincia persiste, con los trabajadores aguardando una respuesta más contundente por parte del gobierno provincial.