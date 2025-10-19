El boxeo argentino con sabor a bronce

La delegación argentina cerró su participación en el Torneo Mundial Interclubes de Boxeo (WICB), celebrado en el complejo deportivo de la Marina de Cefan en Río de Janeiro, con una medalla de bronce. La competencia, de alto nivel competitivo y que reunió a exponentes de distintos países, se desarrolló entre el 15 y el 19 de octubre.

El equipo estuvo compuesto por cuatro pugilistas, destacándose los amateurs bonaerenses, Franco Marsuzi, Tamir Ábalos y Matías Verón, junto al único profesional, el pampeano Julián Campanino.

El logro del podio de bronce corrió por cuenta de Matías Verón, en la categoría de 92 kilos, quien fue eliminado por el brasileño Ramon Batagello, pero aseguró el tercer puesto para la delegación.

La cercanía al podio fue una constante para los boxeadores amateurs. Dos de los representantes, Franco Marsuzi y Tamir Ábalos, alcanzaron la instancia de semifinales en sus respectivas categorías, aunque no lograron avanzar a la final:

Franco Marsuzi (63 kilos): Llegó a semifinales tras vencer al chileno Ivo, pero cayó ante el ruso Konstantin Opolskii en un fallo dividido de los jueces. Marsuzi, de 26 años y próximo a convertirse en profesional, tuvo su segunda participación consecutiva en este torneo, habiendo alcanzado la misma instancia en la edición anterior (2024).

Tamir Ábalos (75 kilos): También avanzó hasta semifinales, donde fue superado por el ruso Aleksei Semykim, en el segundo fallo dividido de la jornada para el equipo argentino.

El único boxeador profesional del equipo, Julián Campanino (54 kilos), oriundo de La Pampa, cayó en la primera ronda ante el brasileño Caique, con una definición por puntos.

La delegación argentina mantuvo presencia en cuatro divisiones y logró ubicarse entre las naciones con mayor cantidad de medallistas en la región, un resultado que reafirma su nivel y consolida su crecimiento de cara a futuras competencias continentales. Los cuatro pugilistas realizaron un extenso campamento de entrenamiento previo al certamen.