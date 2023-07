El boxeo de festejo: Andrés «Maquinita» Sosa se consagró campeón del mundo

El juninense venció por nocaut al inglés James Dickens, en el décimo round de la pelea desarrollada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Festejos en el club Villa Belgrano.

El juninense Andrés “Maquinita” Sosa ganó por KO y se consagró campeón mundial de la categoría peso pluma de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), ayer, luego de vencer por nocaut al inglés James Dickens, en el décimo round del combate que se realizó en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

La pelea se desarrolló en el Dubai Studio City y se transmitió a través de una cadena de televisión digital estadounidense.

El británico (32-4-0,12 KO) expuso la corona, por primera vez, pero no pudo con el pugilista juninense (15-2-0,8 KO), que lo fue a buscar y conectó un golpe directo con la mano izquierda, a falta de dos minutos para finalizar el décimo asalto.

Dickens no logró recomponerse, quedó tendido en el suelo del ring y provocó la reacción de Sosa, que festejó de inmediato.

Sin embargo, el árbitro lo calmó y lo envió a una esquina neutral para que pudieran atender al inglés, que no se movió en los momentos posteriores a la quinta derrota de su carrera.

Con esta victoria, el boxeador juninense, de 27 años, alcanza una foja profesional de dieciséis victorias (nueve por la vía rápida) y dos derrotas (ambas en el exterior), y en su anterior presentación logró un gran triunfo, hace pocas semanas, en el mítico estadio Luna Park capitalino.

Allí, la “Maquinita” superó a Laureano Sciutto cumpliendo una gran faena sobre el cuadrilátero, luego de haber perdido fuera del país ante el panameño Rafael Pedroza (el 29 de abril del año pasado) y el 1º de octubre del a 2022 en Philadelphia, en fallo dividido frente al norteamericano Christian Carto.

Entre esas dos contiendas, Héctor Andrés Sosa superó por puntos, el 2 de septiembre del 2022, al peleador mexicano José Armando Valdez Bernal, en contienda realizada en Mazatlán.

Luego de este pleito, “Maquinita” se incorporó al equipo de Carlos Castaño (papá de Brian Castaño, excampeón mundial), por consejo del preparador físico Matías Erbín, radicado en Estados Unidos y uno de los profesionales que maneja la carrera del pugilista juninense.

Júbilo en Junín por victoria

de Andrés “Maquinita” Sosa

Los festejos también se realizaron en la sede del Villa Belgrano, donde familiares y amigos de Sosa vieron el combate en directo. El juninense es fanático e hincha de la V azulada y jugó al fútbol de chico.

Por último, Andrés Sosa utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo y manifestar las sensaciones que le dejó el título. El mensaje fue el siguiente: “Ya más tranquilo, tratando de entender toda está locura, siempre voy a poner a Dios primero porque él es quien me dio la fuerza para seguir en mis peores días. El sacrificio y el esfuerzo que representa todo esto y muy pocas personas saben lo que pasé, pero mi mayor logro es nunca darme por vencido y, contra todo pronóstico, seguir para adelante”.

“Fue una experiencia hermosa y de mucho aprendizaje. Tengo mucho que mejorar y cosas que corregir, pero el hambre está intacto. Quiero conocer mi verdadero límite y mi verdadero potencial, sé que tengo mucho más para dar y eso se consigue con trabajo. Miles de gracias a todos por el aguante y los mensajes».