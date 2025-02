El calor no da tregua y rige para Formosa el alerta roja por altas temperaturas

La ola de calor que azota al país continúa afectando a gran parte del territorio nacional.

A las 15 horas de ayer, lunes once provincias habían superado los 40 grados de temperatura en diversas localidades, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Santa Fe, Tucumán, Formosa, Chaco, Córdoba y San Luis son las regiones más comprometidas.

El SMN emitió una alerta que abarca principalmente la región norte y centro del país, donde se prevé que las altas temperaturas puedan generar consecuencias adversas en la salud, incluso en personas saludables. La advertencia se extiende a la población general y aconseja extremar precauciones frente al calor extremo.

En el caso de Formosa, las localidades de Clorinda y Pirané experimentarán temperaturas que superarán los 35 grados.

Por su parte, en Corrientes, el pico de calor se hará sentir especialmente en la tarde, alcanzando los 39 grados en la mayor parte de las ciudades de la provincia.

En la región chaqueña, las temperaturas se mantendrán extremas, con mínimas de 26 grados y máximas cercanas a los 40°C en localidades como Puerto Tirol, Resistencia, La Leonesa y Makallé. Aunque se prevé algo de lluvia en el norte, la intensidad de las temperaturas se mantendrá.

Calor extremo: 9 consejos

para evitar poner en

riesgo la salud

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofreció una serie de consejos prácticos para enfrentar la ola de calor que en gran parte del país genera temperaturas entre los 30 y los 41 °C, y evitar complicaciones. Entre las medidas preventivas destacadas se encuentran:

Aumentar el consumo de agua segura: beber líquidos regularmente sin esperar a sentir sed, con el objetivo de mantener una hidratación adecuada.

Evitar la exposición al sol en exceso: no permanecer en el exterior durante las horas más calurosas del día, entre las 10:00 y las 16:00.

Prestar atención a los más vulnerables: cuidar especialmente a los niños pequeños, las personas mayores y aquellos con condiciones de salud.

Reducir la actividad física: limitar los esfuerzos intensos durante los horarios de mayor calor.

Vestirse adecuadamente: usar ropa ligera, de algodón, en colores claros, y protegerse con sombrero y anteojos oscuros.

Permanecer en lugares ventilados: utilizar ventiladores o aire acondicionado para mantener un ambiente fresco.

Evitar bebidas perjudiciales: no consumir líquidos con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, ya que agravan la deshidratación.

No consumir comidas muy abundantes: optar por porciones pequeñas y preparaciones fáciles de digerir.

Ingerir frutas y verduras: incorporar alimentos frescos que favorezcan la hidratación.

El SMN también remarcó que “no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor” y que estas medidas son fundamentales para prevenirlo o contrarrestarlo.

Recomendaciones del

Ministerio de Salud

Proteger a los lactantes: en el caso de los bebés, se aconseja aumentar la frecuencia de lactancia para garantizar su hidratación y mantener su cuerpo fresco mediante baños regulares o mojándolos con agua fresca.

Evitar comidas muy calientes: es importante ofrecer alimentos a temperatura ambiente y evitar preparaciones que aumenten la sensación de calor.

Priorizar espacios ventilados para los más pequeños: no solo ayuda a mantenerlos frescos, sino que también reduce el riesgo de acumulación de calor en su entorno inmediato.

Mantener vigilancia constante: observar señales de agotamiento o malestar en niños y adultos mayores, como sudoración excesiva, irritabilidad o mareos.

Nunca dejar a niños ni personas mayores en vehículos cerrados: incluso si la temperatura exterior parece moderada, el calor dentro de un auto puede alcanzar niveles peligrosos en pocos minutos.

Además, el Ministerio insiste en no exponer a los niños menores de un año al sol directo y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor.

Qué hacer ante un golpe de

calor o agotamiento por calor

Si una persona presenta síntomas de agotamiento por calor, como sudoración excesiva, mareos o debilidad, es fundamental actuar rápidamente. Según las directrices del Ministerio de Salud, los pasos iniciales son:

Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado.

Quitarle la ropa y enfriar el cuerpo: mojar con agua fresca y abanicar a la persona para reducir su temperatura corporal.

Hidratación progresiva: ofrecer agua en pequeños sorbos, siempre que la persona esté consciente.

Consultar a un médico: evaluar si es necesario un seguimiento médico, especialmente en casos de persistencia de síntomas.