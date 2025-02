El calor vuelve a apretar tras la jornada de lluvias: se esperan temperaturas cercanas a los 39°C

Luego de varios días de intensas lluvias que marcaron la semana pasada, el calor volvió a instalarse con fuerza en toda la provincia de Formosa. Si bien las temperaturas no han superado aún los 38°C en la ciudad y sus alrededores, la humedad reinante provoca que el calor se sienta mucho más sofocante de lo que marcan los termómetros.

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha incluido a Formosa dentro de las provincias afectadas por la ola de calor que azota al país, no se descarta que los efectos de las lluvias de los últimos días hayan contribuido a la sensación térmica elevada. La combinación de altas temperaturas y humedad hace que los formoseños enfrenten un clima mucho más pesado de lo habitual.

Para el fin de semana y el inicio de la semana próxima, no se esperan lluvias significativas en la región, salvo por algunos pequeños chaparrones aislados. Las temperaturas podrían llegar a los 39°C y, debido a la alta humedad, la sensación térmica podría superar los 40°C, intensificando aún más el malestar de quienes se vean expuestos al sol durante las horas más calurosas del día.

Se recomienda a la población extremar las precauciones, mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico de calor.