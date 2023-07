El cambio climático y el aumento de temperatura impacta en la salud y agrava las alergias

Las consecuencias del cambio climático se perciben a diario, a tan solo 3 días de las bajas temperaturas registradas en la provincia se esperan según SMN máximas que rondaran los 30° para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que este sería un invierno más cálido que lo habitual, con temperaturas mínimas no tan bajas y máximas por encima de la media.

Este fin de semana, según pronosticó el SMN, hubo un salto abrupto en la temperatura en todo el país en las que rondaran los 29 a 30° para las provincias de norte.

La oscilación térmica parece muy abrupta. Sin embargo, no es tan atípica. Mauricio Saldívar, meteorólogo, comentó que suele ocurrir en todos los inviernos. «Es algo normal. La variabilidad del tiempo y el clima se debe a muchos factores. En invierno podés tener períodos cortos de altas temperaturas. No es algo atípico que ocurran estos cambios. Lo que sí es anormal es el promedio de las mínimas, que ahora son más altas para los promedios del invierno».

El especialista explicó cuál es el fenómeno que está detrás de estos cambios en el termómetro. «El clima está relacionado con centros de presión. En nuestro caso son los anti-ciclones subtropicales semipermanentes que siguen el desplazamiento aparente del Sol. Estos anti-ciclones se ubican frente a la costa de la Provincia de Buenos Aires en verano, por eso tenemos aires calientes durante esos meses. Y en invierno se mueve hacia el norte y se ubica frente al estado de Santa Catalina, en Brasil. Esto provoca que el aire frío de la Patagonia suba hacia al norte y llegue a Buenos Aires. Pero este fenómeno tiene oscilaciones, y eso hace que ingrese aire frío en verano o aire caliente en invierno».

También mencionó que por el cambio climático «los inviernos están siendo cada vez más cortos y menos intensos».

Del mismo modo los científicos, predicen que el calentamiento global tendrá efectos significativos en el clima de Argentina.

Las alergias

El cambio climático y las oscilaciones tienen un impacto particular en quienes padecen alergias y enfermedades respiratorias. El impacto más notorio es la extensión del período de padecimientos, ya no son más estacionarias. Antes ocurrían con mayor frecuencia en otoño y primavera. Pero ahora también hay en invierno y verano, que históricamente no eran meses de alergias.

El neumólogo Vicente Llanes, señalo que en todas las edades son muchos los pacientes que se están atendiendo por las alergias, que son un fenómeno que está asociado a la contaminación ambiental y no solo atañe a Formosa, sino a la Argentina y todo el mundo”.

El profesional definió a continuación que las alergias son manifestaciones o enfermedades que “cada vez afectan a más personas”, por lo que “ha crecido en el último tiempo” el número de pacientes a ser tratados.

Según especialistas en neumología entre las enfermedades más comunes están la rinitis alérgica y el asma bronquial, «las dos tienen tratamiento», aseguró.

Asimismo, añadió que «para mejorar los síntomas es necesario consultar con médico para extenderlo durante todo el año». Con respecto a los cambios abruptos de temperatura, aseguró que «los descensos fuertes de temperatura pueden provocar resfríos y acentuar los cuadros para quienes tienen enfermedades crónicas».

