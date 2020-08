“El cambio de nombre de las calles es una ordenanza de la gestión anterior”, dijo Ortiz

Compartir

El licenciado Orlando Ortiz, director de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la modificación de nombre en los carteles indicadores que se están realizando de algunas calles de la ciudada, por una ordenanza aprobada en el 2013.

El funcionario explicó que “se están señalizando algunas arterias que no tenían su nombre correspondiente”, y sostuvo que días atrás hubo mucha repercusión en las redes sociales, por el cambio de los carteles indicadores de la calle Libertad por la 17 de Octubre; “nosotros solo actualizamos los carteles porque se tomó conocimiento de una ordenanza de la gestión anterior que se había aprobado el cambio de nombre de la Libertad que ahora se llama 17 de Octubre”.

“Vale aclarar que desde la gestión del Intendente Jofré, no se ha realizado ninguna modificación en los nombres de calles, lo que venimos haciendo es un trabajo de actualización. Estamos modificando los nombres que corresponden por ordenanza que ya fue aprobado por el Consejo Deliberante, otra de la que se cambio es la calle Don Bosco, que es un nuevo nombre que también está aprobado el cambio”, contó.

En este marco expuso que “hay muchas calles que cambiaron el nombre por lo que tenemos que tomar conocimiento y la gente se tiene que acostumbrar. Porque esto se fue modificando a través del tiempo”.

“También hay muchas calles nuevas, porque hay que tener en cuenta que nuestra ciudad ha crecido, por lo que hay muchas arterias pavimentadas que antes no tenían nombre, entonces se van actualizando”, sostuvo.

Por otro lado, al ser consultado por el tránsito en la ciudad aseguró que “el control en la ciudad está en una situación normal, porque en horarios de la mañana el transito es fluido, por lo que ahora hay un mayor control, ya que el ejido municipal ha crecido mucho. Hay lugares donde es necesario hacer controle que antes no se hacían como en el barrio de La Nueva Formosa, que ingresan los vehículos por el acceso de la avenida Néstor Kirchner, donde la motorizada circula por la zona para poder mantener ordenado el tránsito; otro de los lugares done tenemos un cuero de tránsito es en el circuito cinco para abarcar las congestiones que hay en la avenida Canepa, que es la zona comercial”.

“Los controles siempre están, estos días estuvimos trabajando en el Circuito Cinco donde se realizó el pedido de la documentaciones y el uso de casco, que es una zona donde la gente no respeta la utilización del mismo por más que sea obligatoria”, indicó.