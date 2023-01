El estadio Antonio Vespucio Liberti sufrirá un cambio en sus tribunas

Las máquinas no se detienen en el Estadio Antonio Vespucio Liberti. La ampliación y reformas de la casa de River Plate no paran con la intención de llegar en óptimas condiciones de cara a su primer partido como local del 2023, que será el domingo 12 de febrero ante Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Liga Profesional.

El Millonario necesitaba modernizar y ampliar su casa y en agosto del 2020, en medio de la pandemia por el coronavirus, la dirigencia tomó una importante decisión, ya que encontró el escenario propicio para comenzar un proyecto que rondaba por las cabezas de los integrantes de la Comisión Directiva desde hacía 6 años: renovar por completo el campo de juego del Monumental. Luego, la conducción avanzó con el otro ambicioso objetivo, que es ampliar la capacidad del estadio.

Para la vuelta a casa, los simpatizantes del club de Núñez podrán ver tres de las cuatro nuevas tribunas y cómo el color gris pasó a ser uno de los predominantes, siguiendo la tendencia de otros grandes escenarios, como el del Tottenham o el Santiago Bernabéu.

Más allá de que el gris busca transmitir modernidad y amplitud, además supone un ahorro a mediano y largo plazo. Es que el rojo, según los estudios realizados por la empresa a cargo de las obras, se torna rosado en apenas cinco años. El gris, en cambio, perdura mucho más (aproximadamente el triple). El presidente Jorge Brito, en su momento, esbozó: “Somos conscientes y escuchamos al hincha, pero hay cuestiones técnicas. Los nuevos estadios van hacia colores oscuros por la durabilidad y el gris tiene que ver con River también. El rojo se vuelve rosa en un lapso aproximado a los cinco años, mientras que el blanco no es recomendable al no tener un estadio techado”.

Sin embargo, en las últimas horas, el club anunció un nuevo cambio estético añadiendo más rojo a las tribunas, algo que solicitaban algunos hinchas de River Plate. Las principales novedades estarán en el sector de las nuevas populares. Tanto en la Sívori como en la Centenario el color principal será blanco, pero en las bajas habrá una franja de color roja de manera horizontal. Además, a diferencia del primer render difundido por el propio club, las siglas CARP y 1901 (año de la fundación) estarán en rojo en vez de negro.

Según informaron desde la institución, por estos días se comenzó con los trabajos de impermeabilización en las tribunas con “una tecnología de alta complejidad que asegura su máxima protección y ofrece una durabilidad notablemente superior a la de una impermeabilización con pintura”. La firma a cargo de esta obra es la misma que trabajó en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid y escenario donde River Plate consiguió una de sus victorias más importantes de su historia al vencer en la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors.

Al mismo tiempo se avanza con la colocación de las nuevas butacas en la platea San Martín media, las cuales cumplen con los estándares de calidad que exige FIFA (asientos rebatibles, antivandálicos y están confeccionados en un material que los hacen resistentes a distintos entornos climáticos).

El viernes pasado se inició con la instalación de estos asientos blancos, los cuales una vez finalizado formarán la leyenda River Plate en toda la extensión de la platea San Martín. En el medio también se verá la bandera con los colores del club.

Vale recordar que esta parte de las reformas estará dividida en dos, y la primera está enfocada en la creación de tres de las cuatro tribunas inferiores: Sívori, Centenario y San Martín. La Belgrano, en cambio, se concluirá en la siguiente fase, ya que en el medio se debe realizar la mudanza del Instituto River Plate (finalmente será cerca a lo que es el SUM de River, en la parte del natatorio). Tiene prevista su finalización para febrero de 2023 y costará cerca de 20 millones de dólares.

Desde el Millonario advirtieron que la nueva infraestructura “tendrá un diseño moderno e innovador, siguiendo las nuevas tendencias en educación y arquitectura educativa, las cuales permitirán dar una formación de calidad preparada para los desafíos del siglo XXI”. Dentro del proyecto sobresalen la creación de 30 aulas para el nivel inicial, primario, secundario y terciario; como también dos salas multiuso.

LOS DETALLES DE LAS

OBRAS EN EL MONUMENTAL:

Fase 1:

Nuevas tribunas bajas inferiores en el sector Sívori, San Martín y Centenario.

-Cambio de butacas: retiro de butacas existentes, impermeabilización, nuevas circulaciones y colocación de nuevas butacas rebatibles de primera, calidad según norma FIFA, en tribunas San Martín baja inferior, superior, media y hospitality; Belgrano baja superior, media, hospitality y palcos; Centenario media y palcos. Se completará un total de 17.157 nuevas butacas para esta fase.

-El sector Prensa contará con nuevos pupitres en la tribuna Belgrano media (247 puestos).

-30 palcos en Centenario media y un restaurant de 700 metros cuadrados con vistas al barrio River y campo de juego, con nuevas circulaciones y revestimientos.

-Nueva circulación y revestimientos en palcos en la tribuna Belgrano.

-Nuevas cocheras: nuevo nivel de estacionamiento y acceso techado peatonal en planta baja hacia el Estadio. Se sumarán 227 cocheras.

-Ampliación del Paddock San Martín, ya que se pasará de 200 a 500 metros cuadrados.

-Nuevo vestuario de árbitros.

-Nuevo sector de control antidoping.

-Ampliación del sector gastronómico en San Martín media

-Nuevo sistema de audio en el Estadio.

-Nuevo Departamento Médico en planta baja de la tribuna Centenario.

Fase 2:

-Nueva tribuna baja inferior Belgrano.

-Cambio de butacas e impermeabilización en las tribunas Belgrano baja inferior; Sívori media y palcos; San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori altas. Se cambiará un total de 40.565 butacas, completando la totalidad del Estadio.

-Creación de 46 palcos en la tribuna Sívori.

-Ejecución de dos niveles más de estacionamiento. De este modo se pasará a contar con 402 nuevas cocheras, completando los cinco niveles de estacionamiento y un nuevo puente peatonal en nivel superior, con conexión a nivel de palcos. Tendrá una capacidad final para 1141 automóviles.

-Nueva zona mixta en planta baja de la tribuna Belgrano.

-Nuevo Instituto River.

LOS DETALLES DEL

NUEVO INSTITUTO RIVER:

Superficie cubierta estimada a construir: 4100 m2.

Superficie de expansión en planta baja

Superficie de plaza de accesos y semicubiertos: 585 m2.

Superficie de patio interior: 420 m2.

Superficie de expansión del Nivel Inicial: 200 m2.

Superficie de expansión en primer piso: 200 m2.

Superficie de expansión en terraza accesible: 500 m2.

Aulas

-30 aulas para Nivel Inicial, Primario, Secundario y Terciario.

Espacios flexibles

-Dos salas multiuso; una para Nivel Primario y otra para Nivel Secundario.

Accesos

Tres, diferenciados según el Nivel.