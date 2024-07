El cantante brasileño Ayres Sasaki murió electrocutado tras abrazar a una fanática

El cantante brasileño Ayres Sasaki, de 35 años, falleció el pasado sábado 13 de julio por un extraño accidente mientras daba un concierto en vivo en Salinópolis, Pará. Según fuentes locales, el artista estaba tocando en pleno show en el Solar Hotel, cuando murió electrocutado tras ser abrazado por una fanática que estaba empapada.

Conforme reportan Istoé Gente y The Mirror, el contacto con la mujer —que llevaba la ropa completamente mojada por razones aún no esclarecidas— activó un cable cercano en el escenario que produjo la descarga eléctrica fatal.

En cuestión de segundos, el ambiente festivo se transformó en un ambiente de horror y confusión. A pesar de los esfuerzos inmediatos por auxiliar a Sasaki, el cantante no pudo ser reanimado.

La Policía Civil de Pará está a cargo de la investigación, y ha tomado declaraciones de testigos y solicitado informes periciales para esclarecer los hechos, apuntó Istoé Gente vía PEOPLE. La familia también está indagando las circunstancias del deceso de Sasaki.

“Estamos contactando a las personas que estuvieron con él en ese momento para entender cómo sucedió todo. Reuniremos toda la información en un comunicado que difundiremos a la prensa”, declaró Rita Matos, tía del fallecido músico.

Por su parte, el Solar Hotel se pronunció sobre lo ocurrido: lamentó profundamente el incidente y reafirmó su compromiso de colaborar con lo que fuese necesario para las investigaciones del caso.

“Estamos plenamente decididos a prestar apoyo a su familia y a tomar las medidas necesarias. Reafirmamos nuestro compromiso de cooperar plenamente con las autoridades competentes para el adecuado esclarecimiento de los hechos”, se lee en una publicación por sus redes sociales.

Mariana, la esposa de Sasaki, se pronunció brevemente vía redes sociales en medio de su duelo. La pareja se había casado apenas 11 meses atrás y tienen una hija. “Me gustaría agradecer por cada mensaje de cariño y consuelo, por cada oración durante este difícil momento que estamos atravesando”, escribió la enfermera de profesión en una historia de Instagram.

Ayres Sasaki, además de su carrera musical como cantante de rock local, era arquitecto y urbanista. Como parte de su vida en el espectáculo, había participado en un reality show llamado “A voz da noite” en Rede TV de Belém, consigna O Globo News.

Amigos y colegas lamentaron profundamente su muerte y resaltaron sus virtudes personales y profesionales.

“Era un tipo súper carismático, su talento era increíble. Era el mejor cantante y guitarrista de Belém. Un gran amigo, muy familiar, atento a sus amistades y a quienes apreciaban su trabajo”, comentó el también cantante Adriano Freitas.

Raphale Macedo, director audiovisual, lo describió como “una persona maravillosa y amada por todos”. “Los planes divinos son inexplicables pero estoy seguro que te gustaría ser recordado por tu voz, tu alegría y amistad”, apuntó.

Coincidió la banda RockON con este mensaje de homenaje: “Una persona extraordinaria, amigable y un músico excepcional”.

Natto Almeida, comediante y amigo del músico, destacó la bondad y cortesía que caracterizaban al cantante: “Lo que definitivamente destacará de Sasaki es su buen corazón, muy educado. Creo que esta será la marca perdurable que deja atrás.”

El Club do Remo, equipo de fútbol de la ciudad de Belém, se sumó a las muestra de solidaridad con el entorno de Sasaki. “Enviamos consuelo y mucha fuerza a los familiares y amigos en este momento. ¡Descansa en paz!”, escribieron en X.