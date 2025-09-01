El cantante L-Gante se refirió almisterioso incendio en su casa

El incendio en la vivienda de L-Gante generó inquietud entre sus seguidores. Tras conocerse públicamente la noticia el pasado fin de semana, el artista relató en exclusiva para Infama (América TV) que, tras un periodo en el que la casa permaneció deshabitada, al regresar se encontró con el escenario devastador: cenizas cubrían cada rincón, tanto en las habitaciones del piso superior como en las del inferior, y el daño era visible en toda la propiedad.

La magnitud de la destrucción, sorprendió al propio Elián Valenzuela, quien describió la escena como una imagen completamente cubierta de restos del incendio. Frente a esta situación, el músico optó por una actitud positiva y anunció que ya inició el proceso de renovación de su hogar. “Hay que ponerle onda y empezar de cero, digamos, ¿no? En lo que es el hogar”, expresó, mostrando su determinación para reconstruir el espacio y dejar atrás el episodio.

L-Gante decidió transformar la adversidad en una oportunidad creativa. Aprovechó el estado en que quedó la vivienda para grabar un videoclip, utilizando la atmósfera de cenizas y tonos monocromáticos como parte del concepto visual de una nueva canción. Según explicó, la producción se realizó en la propia casa y el resultado será un tema con una impronta melancólica, en el que la imagen de la destrucción se convierte en un recurso artístico. “Quedó una escena toda llena de cenizas, en blanco y negro, algo que va a servir para una canción que tengo ahí”, reveló.

El título “negro iluminado”, que acompaña las imágenes difundidas por el artista, hace referencia tanto al estado de la casa como al mensaje que busca transmitir en el videoclip. L-Gante detalló que la escena, capturada en blanco y negro y con la casa cubierta de cenizas, servirá como el telón de fondo para una canción que, según sus palabras, tiene un tono “medio sad (triste)”.

En medio de la repercusión mediática, surgieron especulaciones entre el público sobre las posibles causas del incendio, incluyendo rumores de una supuesta “macumba”. Consultado al respecto, el artista no descartó ninguna hipótesis, pero admitió que el origen del siniestro sigue siendo un misterio para él. A pesar de haber recibido múltiples explicaciones, el artista reconoció que aún no logra comprender qué fue lo que realmente sucedió en su vivienda. “Todo puede ser, obvio, olvidate, porque es medio inexplicable lo que pasó. Aunque me lo hayan explicado mil veces de manera diferente, yo todavía no entendí qué pasó”, relató.

La palabra directa del músico, brindada al ciclo televisivo DDM (América TV), ayudó el lunes posterior al incendio a reconstruir de a poco la escena. “La noche que pasó eso estaba en mi casa del barrio, en General Rodríguez. Fui a ver a mi mamá, que hizo una obra de teatro con sus compañeros. Después, organicé una fiestita para ellos y de ahí fuimos a la casa donde pasó esto”, detalló el artista ante Mariana Fabbiani.

El primer indicio llegó de la mano de un amigo, quien ingresó al domicilio y dio el alerta. “Me dice: ‘No, salí’, ‘¿qué pasó acá?’, me pregunté”, narró el artista en diálogo con el programa. El propio Elián decidió acercarse a la guardia del country y consultar a los vecinos sobre lo sucedido. Su inquietud fue respondida con un desconcertante silencio: “Pregunté lo normal: ‘¿Nadie vio nada en mi casa? ¿Sintieron algo, una luz, un fuego?’ La verdad que no hubo explicación, nadie vio nada. Nada de nada por ningún lado”.

Ya dentro de la casa, el panorama era devastador. “La casa completamente negra. Encontramos todo negro”, describió en DDM. Consultado sobre los objetos personales perdidos, el cantante aclaró: “Todo lo que era de otro color, que no sea negro, ahora está de color negro”.