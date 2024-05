El cantautor formoseño Pablo Ortiz le dio el «si» a la artista paraguaya Lisbeth

El cantautor formoseño Pablo Ortiz (radicado actualmente en Asunción del Paraguay) y la conductora, actriz y cantante paraguaya Norma Friedmann, conocida artísticamente como Lisbeth, unieron sus vidas para siempre con un «sí quiero» el pasado 14 de febrero en una Boda Civil de lo más íntima y secreta rodeados de los testigos elegidos entre familiares y amigos. Recientemente acaban de concretar la Boda Religiosa en un entorno campestre, con un escenario soñado que los recién casados e invitados recordarán por siempre.

En relación a la trayectoria artística de Pablo Ortiz, vale mencionar que tiene un disco de estudio ya editado que se llama «Ya no quiero esperar más», que contiene 8 canciones, cuya letra y música le pertenecen. «Es un disco estilo Pop-Rock, y cuenta con la colaboración de grandes artistas, como el caso de la canción Tu amor lo guardé, que fue nombrada la mejor canción de rock nacional en Paraguay en el 2021, lo hice junto a Rolando Chaparro que es un reconocido músico en el país; también conté con la colaboración de Dizzy Espeche, que es guitarrista de Coti, y trabajó con Fito Paéz también, estuvo Javier Pantoni, que es un productor formoseño», dijo.

Hace poco lanzó su segundo disco, «Raíz», que al igual que el anterior tiene 8 canciones. «Hablo mucho de Formosa, de hecho la canción Raíz que es la que le da nombre al disco es una litoraleña, muy característica de acá, hay imágenes de Laguna Oca, y ahora junto a Lisbeth (hoy su esposa) este material fue grabado en Buenos Aires. Este proyecto se trabajo con un equipo íntegramente formoseño: está Carlos López que es un productor formoseño, fue mi primer productor musical, están Miguel Pereyro en el piano y Federico Pereyro en el bandoneón; y la producción audiovisual estará a cargo de David Lescano, todos formoseños que nos van acompañar en este hermosa aventura», contó.

Lisbeth, la compañera ideal

Por otro lado, a Pablo la acompaña su flamante esposa, la también artista actriz, cantante y compositora Lisbeth (Norma Fridman) y juntos promocionan su carrera musical.

Lisbeth nos contaba anteriormente en una notas: «Vengo con la promoción de Quererte bonito que es un cover de Sebastián Yatra que cantamos con Pablo, a mí durante la pandemia un productor musical me descubrió y fue así que me pude animar a hacer esto que me encanta, y voy cumpliendo mi sueño de a poco», contó.

Lisbeth como se da a conocer estuvo viviendo 14 años en Europa y tiene familiares en Argentina, de hecho, contó que su padre es formoseño y que gracias a Pablo ha podido venir a conocer la tierra de sus raíces. «Me encanta Formosa, me gustaría mucho poder hacer cosas acá, generar contactos y poder hacer algo», dijo.

La artista va por su cuarta canción y el estilo elegido de momento es el Pop nostálgico «Una de las canciones que lanzamos en simultáneo con Pablo en febrero de este año por el Día de los Enamorados fue «Nada es casualidad» que se la dediqué a él, está pensada e inspirada en mi historia con él, y la idea es que la gente la pueda tomar, sentirla y hacerla propia para que la puedan disfrutar y dedicársela a sus seres queridos», explicó.

Si bien ambos artistas son profesionales y llevan tiempo con lo que hacen, entienden que para el público mainstream, son emergentes y por tanto, deben lidiar con esa presión.

Considerando que, incluso a los grandes artistas consagrados y conocidos mundialmente, el público los cuestiona; les preguntamos cómo lidian con eso.

Pablo dijo: «Hasta ahora no me han tirado nada. Debo decir que el público paraguayo es muy exigente, pero es un buen público, es buen oyente. Me encantaría poder testear con más público, pero por ejemplo, el público de Formosa también es muy bueno, y si hasta ahora no me han tirado nada, creo que estamos yendo por el camino correcto».

Por su parte, Lisbeth sostuvo que «soy muy exigente conmigo misma, y como tengo ya una trayectoria en los medios, estando detrás y delante de las cámaras, es como que entré a este mundo ya con el pie derecho, entonces la gente por ahí dice «ah, ahora canta, y canta bien, no desafina; y si defina está bien también», entonces es como que eso me da motivos, y además disfruto mucho haciendo lo que hago».

Ambos coinciden en que han aprendido a entender la comunicación con el público.