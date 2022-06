El cariñoso gesto de Antonela Roccuzzo con Shakira en medio de su separación de Gerard Piqué

Compartir

La esposa de Lionel Messi demostró una vez más que no tiene ningún tipo de problema con la cantante colombiana

A pesar de la fuerte amistad que une desde hace más de 20 años a Lionel Messi con Gerard Piqué, durante mucho tiempo se especuló con un supuesto enfrentamiento entre quienes eran sus parejas: Antonela Roccuzzo y Shakira. Se habló de celos, desplantes y mala onda. Y los más osados hasta se animaron a decir que las mujeres se odiaban. Pero está claro que nada de eso era cierto. Sobre todo, teniendo en cuenta el gesto que la argentina tuvo con la cantante colombiana en medio de su reciente separación.

Apenas salieron a la luz los rumores de infidelidad por parte del jugador del FC Barcelona, trascendió que Shakira había tenido una crisis de nervios por la cual debieron llamar a las ambulancias. Y se publicaron fotos de los vehículos de emergencias médicas estacionados en la puerta de su casa. Sin embargo, horas más tarde fue ella misma la que se encargó de explicar en sus redes que los médicos habían asistido al lugar para atender a su padre, William Mebarak, quien había tenido un accidente doméstico.

“Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28 cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante”, dijo la colombiana en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter. También mencionó que su progenitor se encontraba en proceso de recuperación. Y así lo demostró en un video que compartió en su cuenta de Instagram, con el que conmovió a todos sus seguidores.

En la grabación, se puede ver a la misma Shakira ayudando a su padre en su recuperación. “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió la cantante. E, inmediatamente, el posteo se llenó de likes y comentarios. Lo cierto es que, entre tantas palabras de aliento, se destacó el afectuoso mensaje de Roccuzzo, quien le puso cinco emojies de corazones para demostrarle su cariño.

El rumor sobre la supuesta enemistad entre Antonella y Shakira surgió a partir de la estrecha relación que unía a la esposa de Messi con Nuria Tomás, la ex de Piqué, quien llevaba más de un año y medio con el futbolista cuando éste conoció a la colombiana en el marco del Mundial de Sudáfrica de 2010. Gerard había grabado con la cantante el video de Waka Waka en Madrid, luego de lo cual ambos se mostraron juntos en el concierto Rock in Río. Y el romance terminó concretándose en poco tiempo, con lo cual su antigua novia se habría visto muy afectada.

Lo cierto es que, tras 12 años de pareja y con dos hijos en común, Sasha y Milán, Shakira y Piqué confirmaron su separación hace apenas unos días. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, decía el escueto texto que difundió la agencia de prensa de la artista y que, según se dijo, tanto ella como el futbolista estuvieron de acuerdo en escribir.

La ruptura se habría dado en medio de una supuesta infidelidad de Piqué, quien habría comenzado una relación con una joven estudiante de 22 años que se desempeña como azafata en distintos pubs de Barcelona. Por lo que trascendió, el jugador llevaría más de tres meses viviendo en su departamento de soltero y saliendo de ronda por diferentes boliches nocturnos junto a sus amigos.

