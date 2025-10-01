El caso de Espert generó ruidos en el frente oficialista, pero Javier Milei lo sostiene

El gobierno de Javier Milei apuesta a sostener a José Luis Espert, pese a que el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar enredado en una denuncia por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

Después de que el portal El Diaro Ar y Perfil revelaran que Machado le habría girado al economista unos 200 mil dólares, en la campaña presidencial de 2019, el propio Milei salió a respaldar a su postulante. Calificó los cuestionamientos a Espert como una “opereta” del kirchnerismo para dañar a la Casa Rosada cuando falta menos de un mes para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Si bien dijo que la justicia de Estados Unidos debe “avanzar”, el jefe del Estado habló de una maniobra de su principal rival en Buenos Aires. Equiparó la situación de su postulante de LLA con la investigación sobre el contenido de las grabaciones clandestinas a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad que fue eyectado de su cargo tras haber hablado de supuestas coimas en su área. “Son chimentos de peluquería”, expresó Milei a lo largo de una extensa entrevista con Antonio Laje en A24. Spagnuolo, al igual que la diputada nacional Lilia Lemoine, había formado parte del círculo político de Espert antes de que diera el salto a LLA.

Según consignó la revista Noticias, existe otro nexo entre LLA y Machado. Se trata de Francisco Oneto, uno de los abogados de Milei, quien defiende al empresario que está preso en la Argentina.

A pesar de que Milei salió a apuntalarlo, el caso de Espert ya genera preocupación en el comando electoral de LLA. En momentos en que la oposición más dura junta firmas para pedir su remoción de la Cámara de Diputados, donde Espert preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fuentes oficiales repiten que no evalúan por ahora correr al economista de la campaña ni pedirle que decline su postulación.

“Está firme”, remarcan en el búnker de los libertarios. No obstante, las revelaciones sobre sus lazos con “Fred” Machado -Espert admitió que le facilitó su avión para viajar Viedma, en el sur del país, durante la campaña en 2019, cuando se postuló para presidente- provoca ruidos internos. Desde la derrota en la elección bonaerense del 7 de septiembre, los estrategas libertarios y los dirigentes territoriales de Pro deslizan ante propios y extraños que Espert no tiene un perfil amigable para el electorado del conurbano bonaerense, donde votan más de diez millones de personas. Su discurso ligado a la mano dura -“cárcel o bala”- o su estilo provocador, dicen en LLA, dificultan la idea de mostrar empatía para recomponer el vínculo con los sectores de clase media y baja que padecieron el ajuste fiscal o el estancamiento de la economía en el último año. “Es difícil vender a Espert en el conurbano, pero era el candidato que le servía y le gustaba al Presidente”, sintetizan en LLA.

El economista tampoco contempla dar un paso al costado. Al contrario, en las últimas horas dijo que era víctima de una “operación” del kirchnerismo. Y comparó su situación con las denuncias contra Enrique Olivera (ARI) o Francisco De Narváez, quienes fueron los principales blancos de maniobras de los gobiernos de los Kirchner en los procesos electorales de 2005 y 2009, respectivamente.