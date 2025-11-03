El caso del Pitbull, Crueldad Animal y Presuntos Ilícitos en Formosa

La Verdad Oculta Tras el Video Viral: Entrevista Exclusiva con ADYRA

El escándalo de la agresión a un perro Pitbull con un machete, cuyo video se viralizó en redes sociales generando indignación y una masiva campaña de recaudación de fondos, ha tomado un giro inesperado. El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, conducido por Daniel Moreira Vieira, logró obtener una perspectiva crucial al entrevistar a Elizabeth González, Referente de ADYRA (Asociación para la Defensa y el Rescate Animal), quien no solo confirmó las denuncias, sino que profundizó en una oscura trama que involucra a ambos propietarios de los canes y que ya está judicializada.

El Contexto de la Agresión: Un Pitbull «Mataperros» con Historial de Denuncias

Elizabeth González inició su relato desmintiendo la versión inicial que mostraba a un Pitbull como víctima indefensa. La referente reveló que el can, de nombre Pedro, lejos de ser un animal comunitario, es propiedad de una familia con graves antecedentes de mal control y tenencia irresponsable.

«El perro no está cuidado, es agresivo, tiene más de 50 denuncias por agresión en la vía pública a estudiante, a niños, a otros perros. Es el típico pitbull mataperro.»

Según la narración de ADYRA, el hecho se desencadenó cuando el Pitbull ingresó violentamente a la propiedad vecina. La presencia de una perra en celo en la casa de los dueños del Pitbull podría haber exacerbado su agresividad, llevándolo a invadir la casa lindante donde atacó al perro de esa familia.

«Entró en la casa llena y el nene de la familia de 8 años quiso ponerse enfrente para que no ataque a su perro y también fue atacado, el perrito le despendió y fue atacado él.»

La acción del vecino, al usar el machete, se sitúa entonces en el complejo marco de la defensa propia y la protección familiar, un punto crucial que la Justicia deberá dirimir, sopesando si se trató de legítima defensa o de un exceso de la misma.

La Prueba Forense Desmiente el «Machetetazo» y la Investigación se Complica

La versión sobre el arma utilizada y la recaudación de fondos constituyen el punto más álgido de la investigación. Gracias a la intervención de ADYRA, se obtuvo el informe médico veterinario del Dr. Francisco de la clínica Huellas, que arrojó resultados inesperados sobre la herida en la columna del perro:

«La herida del perro en la columna no es de un machete. Es de un hierro corto punzante, un hierro, digamos, que le atravesó la columna, que el señor no tenía hierro en ese momento.»

Esta evidencia pone en duda la autoría de la lesión medular, sugiriendo que el agresor con el machete no fue el único implicado en el daño al Pitbull o que el objeto contundente fue otro. La referente de ADYRA fue categórica: «Tenemos entendido que esta persona que tenía el machete no fue» la causante de la herida más grave.

Por otro lado, la dueña del Pitbull es investigada por la abultada colecta de fondos. Pese a que el perro fue presentado como un animal «comunitario», se confirmó que era de su propiedad, lo que derivó en la recaudación de «casi 2 millones de pesos».

«El costo de la cirugía al perro, no es cirugía, atención, alcanzó 100 mil y algo, después otras atenciones 560 mil y juntó casi 2 millones de pesos, que eso también se va a investigar qué pasó, qué va a hacer ella con los fondos.»

ADYRA, que debió retirar al animal atacado de la vivienda por amenazas de quema de casa de vecinos, no pudo aceptar el ofrecimiento de la dueña del Pitbull de pagar los gastos, ya que la causa está judicializada y «es el juez el que va a decidir el monto que ella tiene que pagar después por el daño que le ocasionó a este perrito «chispita», su perro Pitbull de nombre Pedro».

Un Frondoso Prontuario: Crianza Ilegal y Problemas con la Justicia

La Referente González apuntó directamente al entorno de los dueños del Pitbull, ligando la tenencia irresponsable a actividades ilícitas que se están investigando:

«Hay 10 pitbull más los cachorros porque se dedican a criar esos perros y vender y también hay otras cuestiones que no puedo decir al aire que se está investigando. Y son gente con muchos antecedentes un frondoso prontuario se dedica a muchas cosas ilegales que eso también está en la justicia.»

El caso trasciende así el ámbito vecinal y de maltrato animal, escalando a la órbita penal con posibles implicaciones en actividades de crianza y venta ilegal de animales potencialmente peligrosos.

La Justicia al Centro del Conflicto: Piden Intervención Penal Urgente

ADYRA confirmó que denunció a «ambos propietarios» de los canes. Al hombre con el machete por actos de crueldad animal, y a la dueña del Pitbull por la tenencia irresponsable que derivó en la agresión al niño y al perro vecino, además de las inconsistencias en la recaudación de fondos.

La causa se encuentra actualmente en el Juzgado de Instrucción y Corrección número 2 de Formosa, a cargo del Dr. Sergio Felipe Cañete. La gravedad del conflicto llevó a Elizabeth González a realizar un llamado desesperado a las autoridades:

«Acá hay un problema vecinal muy grave que yo creo que la justicia tendría que intervenir porque esto puede terminar muy mal. Hoy fueron perros, mañana pueden ser seres humanos. Así que, por favor, también pido a la justicia que intervenga y tome cartas en el asunto, porque esto no es algo, digamos, un problemita pasajero de vecino. Esto ya se está tornando algo muy grave y la vida de las personas están perdidas.»

La cronología de los hechos demuestra que el caso del Pitbull agredido, en un principio un suceso de conmoción en redes, es la punta del iceberg de un profundo y peligroso conflicto vecinal que demanda una pronta y eficaz resolución judicial.