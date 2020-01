El CEDEVA intensifica su trabajo con especies forrajeras en Las Lomitas y Laguna Yema

Compartir

El coordinador general del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), ingeniero Jorge Balonga, referenció sobre las actividades llevadas a cabo, con y para, los pequeños productores de las zonas de Las Lomitas y Laguna Yema.

«Tenemos en Las Lomitas un jardín de introducción de forrajeras, quizás uno de los más grandes que hay acá en Formosa, con todas las forrajeras nativas y las introducidas, más un programa de forrajeras megatérmicas -para altas temperaturas- y, estamos expandiéndonos al área de Yema en lo que respecta a siembra de forrajes», manifestó el ingeniero.

En la localidad de Laguna Yema se sumaron 250 hectáreas sembradas, en lo que era un sector netamente ganadero, según Balonga el propósito para este año es expandir el área ganadera y transformar la producción vegetal que se realiza en la zona, «la actividad productiva de cultivos que llevábamos desde hace unos años ahora está dirigida a la producción de carne, tanto en Lomitas como en Yema».

En cuanto a la implementación de tecnología, afirmó que «no será un inconveniente para los productores porque ya la vienen utilizando con la ganadería; por eso tenemos en el centro oeste un área ganadera con alta tecnología, con mucha intensificación y aumentan las superficies sembradas con forrajeras».

«Lo que estamos tratando de lograr son programas para los pequeños productores que tienen pocos animales y están muy dispersos en el territorio, hay que ayudarlos para que mejoren sus índices productivos».

Producción de mango

Balonga comentó que por primera vez, por ordenanza del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el mango producido en Formosa no puede venderse en otras provincias, si antes no pasan por un galpón de empaque autorizado.

En este sentido, el Gobierno Provincial ha trabajo en los últimos años en las dos plantas de empaque, instaladas en Ceibo 13 y Misión Tacaaglé, «por ahí pasaron muchísimos productores y siguen haciéndolo, allí se lavan y se embalan los futos -tiene un costo mínimo- y garantizamos la calidad de la fruta cuando sale del empaque. Esta logística ha permitido mejorar mucho la presentación de las frutas y dar un destino secundario a aquellas que no tienen calidad comercial», explicó.

Sobre el rol del CEDEVA en la calidad comercial de los productos, aseguró que «hemos trabajado fuerte con los productores y con los intendentes de las zonas para dar inicio de fechas de cosechas a partir de la indicación del azúcar que tiene la fruta; ya que años anteriores se cortaban muy verdes y no han llegado en buenas condiciones al mercado, y han sido rechazados. Entonces, entre todos -municipio, ministerio, PAIPPA y CEDEVA- controlamos el azúcar a la fruta e indicamos al productor cuando tiene que cosechar, entonces ya se garantiza que la fruta tenga calidad comercial aceptable».

Ventas

El ingeniero apuntó que el Mercado Central de Buenos Aires es el que más requiere los mangos formoseños, «tenemos la posibilidad de tener una ventana casi exclusiva, un mes antes que Jujuy, en ese momento hay muy buenos precios».

Para finalizar expresó que, según los censos de los últimos dos años hay más de cien productores -entre pequeños y medianos- trabajando de esta manera, «desde acá trabajamos con ellos para visualizarlos, ayudarlos con los trabajos del cultivo, poda, las aplicaciones de productos, y el broche final que es la empacadora. Todo este trabajo es en conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente, el PAIPPA, los municipios, y algunas veces también, el INTA», culminó.