El CEMENURNK cumple tres años de vida y aseguran que «los objetivos están superados»

Este lunes 28, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pte. Néstor Carlos Kirchner” (CEMENURNK) celebró su tercer aniversario desde que inició el primer tratamiento para pacientes oncológicos, convirtiéndose así en un hito no sólo para el sistema público de salud formoseño sino también para la provincia y la región.

Al respecto, Fernando Trachta, director Médico de la Institución y especialista en Radioterapia, recordó que dicho tratamiento se realizó al señor Ángel Correa con esta herramienta que, en ese momento, “era la pata que levantaba la Oncología para completar todos los esquemas terapéuticos posibles para un paciente oncológico”.

“Estos tres años fueron un sube y baja, pero más sube, porque desde que iniciamos el Centro no paró de crecer. El recurso humano que inició fue formado previamente, son todos formoseños, excepto la doctora que inició conmigo acá en el servicio como médica, que vino de Misiones, el resto todos de acá”, indicó.

Actualmente, sostuvo el médico, el CEMENURNK incorporó más de 70 profesionales formoseños que se abrieron a otras áreas y servicios como, por ejemplo, la tomografía en diagnóstico, mamografías “con un equipamiento de última generación” y, desde julio del año pasado, iniciaron con el PET – CT.

“O sea, fue un crecimiento constante al servicio de la salud pública de la provincia de Formosa”, aseguró.

En cuanto a la cantidad de pacientes, Trachta detalló que ya atendieron más de dos mil pacientes, puntualizando que mil fueron en Radioterapia y consideró que “es un número importante”.

“Ahora, justamente, parece que julio vamos a iniciar con oncología clínica también y a comenzar a hacer quimioterapia, sin olvidar que contamos siempre con el servicio de bienestar y calidad de vida al servicio de los pacientes y sus familiares”, sostuvo.

En cuanto al presupuesto para sostener la institución, el especialista dijo que tuvo que ver con “decisiones políticas” porque “si bien esto es una fundación Nación-Provincia, esta última es la que más apoya”.

“No olvidemos que la semana pasada se firmó un convenio con un grupo importante de medicina de la ciudad de Asunción, de Paraguay, así que hay un convenio en este momento ahí, que vamos a comenzar a trabajarlo”, resaltó.

El acuerdo implica que comiencen con la atención a pacientes del país vecino lo que ampliaría la gama y lo catalogaría como un “centro de referencia regional internacional”, con el apoyo de la República de Paraguay.

“La idea es un poco correr el centro de la angustia y trasladarlo hacia la felicidad en lo posible. Acá nosotros siempre decimos que esto es una enfermedad familiar, de hecho lo es, por eso nuestro enfoque no es solamente hacía que el rayo le pegue en el centro de la lesión, sino el servicio de calidad de vida le pegue en el centro de la atención, de la angustia, del sufrimiento personal, familiar, y que de alguna manera nosotros podamos amortiguar un poco esas cuestiones negativas”, explicó.