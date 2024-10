El Central bajó línea sobre pelea entre bancos y fintech: «Vamos con tolerancia cero a cualquier comportamiento abusivo»

Por primera vez, un presidente del Banco Central se hizo presente en el Fintech Forum que organiza la Cámara Fintech y reúne a todos los jugadores de la economía digital en el país. Santiago Bausili les habló cara a cara y explicó los pasos del programa económico, habló de la evolución del crédito en Argentina y hasta se refirió, aunque no directamente, a la tensión creciente entre bancos y billeteras virtuales.

Ante un auditorio colmado de participantes de la industria, este miércoles en la Usina del Arte Bausili repasó las fases del programa económico que desplegó junto a Luis Caputo desde diciembre. El banquero central afirmó que, desde el punto de vista macro, la administración de Javier Milei heredó dos grandes desequilibrios, el monetario, producto del exceso de pesos en la economía, y el cambiario, resultado de la histórica falta de dólares en la Argentina.

Bausili aseguró que el diseño del programa fue «muy conservador». Si bien aseguró que la ecuación por el lado de los pesos ya se normalizó, producto del saneamiento de la hoja de balance del organismo, respecto de los dólares dijo: «En la ecuación cambiaria, la pata de dólares no ha mejorado mucho: o nos lo presta alguien o esperamos a los dólares que genera la economía. Yo tengo que esperar a acumular reservas para resolver este agujero, voy a estar un montón de tiempo. Es muy difícil. Entonces nosotros pusimos el foco en la otra parte, la de los pesos”.

En este punto remarcó: «Estamos en un contexto de inflación más baja, de tasas de interés más bajas. Y desde ahí empezamos a reconstruir el equilibrio. Con el tiempo, si la economía empieza a recuperar, si la gente empieza a demandar más pesos, vamos a pasar de un desequilibrio de oferta a un desequilibrio de demanda. Vamos a un escenario donde todos estemos más cómodos con los pesos y con las tasas y va a empezar a subir la demanda de crédito».

Bausili también anticipó que el stock de crédito puede triplicarse en los próximos años y puso en el centro de la escena a las empresas del sector fintech. «El mundo fintech está muy atado al negocio transaccional, es una cuestión de supervivencia. Las fintechs ayudan a mover los pesos de un lado a otro. Pero en un contexto donde se comience a canalizar el ahorro hacia una mayor demanda de crédito, nos parece que las fintech tienen un rol clave».

En ese sentido, no evitó referirse a la disputa de las billeteras virtuales, con Mercado Pago a la cabeza, y los bancos: «En general, en términos regulatorios, no solo con las fintech, creemos que es mucho más sano tener un marco regulatorio, reglas de juego que sean bien predecibles. Lo vemos como una fuente de valor. Si logramos construir un marco regulatorio de escala, predecible y confiable para las empresas fintech es más fácil».

Aunque sin aludir directamente a las acusaciones cruzadas que ambos segmentos presentaron este año en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Bausili afirmó que para «todo lo que veamos como comportamiento abusivo vamos a tener tolerancia cero».

Y si bien reconoció que heredaron «una carga de tensión fintech versus bancos», afirmó: «No nos imaginamos cómo los bancos pueden crecer sin la pata tecnológica. Apuntamos a la complementariedad. Trabajamos para nivelar la cancha, que no se produzcan ventajas, que las reglas sean justas. Lo natural es que hoy un negocio financiero nazca como fintech y que vaya evolucionando. Algunos se convertirán en bancos, y otros no».