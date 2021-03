El Central compró US$ 90 M y acumula US$1.600 M en marzo

Compartir

Linkedin Print

El llamado dólar solidario cerró a un valor de $ 160,5 para la venta al público mientras que el Banco Central (BCRA) compró unos US$ 90 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por lo que ya suma cerca de US$ 1.600 millones en compras en el mercado mayorista en lo que va de marzo.

De esta forma, la cotización promedio del dólar solidario -que se obtiene al aplicar el recargo de 30% del Impuesto País y el 35% de adelanto del Impuesto a las Ganancias- se mantuvo sin cambios, mientras que el mayorista cerró a $ 91,76 para la compra y $ 91,96 para la venta, cinco centavos (0,1%) arriba del cierre anterior.

En el mercado bursátil, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) cerró a $ 146,50, con un avance de 0,2% respecto de ayer; y el dólar MEP cotizó a $ 140,39, lo que marcó una suba de 1,4% respecto a su valor del lunes.

Gustavo Quintana, sostuvo que “el buen flujo de ingresos permitió un interesante resultado para el BCRA en la fecha” por lo que “las compras oficiales totalizaron hoy poco más de US$ 90 millones” y, en el mes, acumulan cerca de US$ 1.600 millones.

De mantenerse la tendencia en el mercado mayorista, el Banco Central cerrará el mes de marzo con el mayor volumen de compras desde agosto de 2019, muy por encima de igual mes de 2020 cuando había acumulado apenas US$ 135 millones en compras. El volumen operado en el segmento contado fue de US$ 283,048 millones, un 11,5 % menos que el volumen de ayer, y se registraron US$ 13 millones en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Compartir

Linkedin Print