El Central logró recomprar todos los dólares que se vendieron el año pasado

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, subrayó que la entidad monetaria ya logró recomprar todos los dólares que se vendieron a lo largo del año pasado para atender a la demanda –que se concentraron en los meses de julio y noviembre-, con el objetivo de sostener la recuperación económica, en un clima de previsibilidad cambiaria.

“El Banco Central recuperó un nivel de reservas por encima de los us$40.000 millones. Con el resultado de la rueda de hoy se logró recomprar todos los dólares que se vendieron el año pasado para atender la demanda (concentradas entre julio y noviembre) y sostener la recuperación económica, en un clima de previsibilidad cambiaria”, señaló a la prensa el titular de la entidad monetaria.

“La compra de divisas es solo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del BCRA, pero el más importante como señal de acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiara”, sostuvo Pesce.

El funcionario dijo que “las mayores oscilaciones en las reservas se vieron este año por la caída del precio del oro y la devaluación del yuan frente al dólar”, en referencia a la evolución de los activos que tiene en su poder el Banco Central.

“En 2020, el Banco Central adoptó una serie de medidas, entre otras, ordenar el pago de importaciones y lograr la reestructuración de la deuda externa corporativa que junto con el superávit comercial marcaron el sendero a la recuperación de reservas internacionales”, agregó Pesce.

Ayer, al sumar US$ 27 millones respecto al cierre de ayer, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) superaron nuevamente los US$ 40.000 millones, por primera vez desde octubre de 2020.

Las reservas brutas cerraron hoy en US$ 40.017 millones, unos US$ 400 millones por arriba que a principios de mes y cerca de US$ 1.350 millones más de su nivel más bajo registrado el pasado 3 de diciembre, cuando habían alcanzado los US$ 38.652 millones.

Según datos de mercado, el Banco Central compró alrededor de US$ 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumula más de US$ 831 millones por esta vía en lo que va de abril.

La combinación de una menor expectativa de devaluación y la llegada de la cosecha gruesa del trigo en el verano y, ahora, de la soja incrementaron las liquidaciones de exportaciones y dieron mayor margen a la entidad monetaria para intervenir con compras directas.

