El Centro de Empleados de Comercio participó de conferencia vía zoom del Dr. López Rosetti

Compartir

Linkedin Print

“Pandemia Coronavirus 2020- Manejo del Estrés Psicosocial” fue el título de la conferencia que el Dr. Daniel López Rosetti ofreció recientemente- vía Zoom- a Secretarios Generales y dirigentes gremiales agrupados en el Movimiento Mercantil del Interior, liderado por José González.

Entre los 144 participantes, figuró el titular del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón, quien siguió atentamente la disertación de uno de los máximos referentes de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés.

“Lo primero es comprender que la cuarentena obligatoria implica prevención, de esa manera se va a entender que el aislamiento me conviene a mí, a mi familia, y a la sociedad completa. Al comprender voy a adherir a esta medida mental y emocionalmente, convirtiéndola de obligatoria a voluntaria”, explicó López Rosetti, responsable del Programa de Estrés Psicosocial impulsado por el Hospital Central de San Isidro.

Tras remarcar que “la cuarentena impuso un concepto nuevo: el aislamiento social”, el especialista dejó en claro que el aislamiento sanitario no es lo mismo que estar aislado. “Es el concepto central, el aislamiento físico no implica estar aislado emocional o afectivamente. Se puede decir constantemente a una persona que se la quiere, incluso más veces por día que antes por medio de WhatsApp, por lo que se tiene menos aislamiento afectivo”.

“Si yo siento que no controlo mi vida – advirtió- mi nivel de estrés es alto. Entonces debo aumentar mi sensación subjetiva de control de mi vida. Esto es un manejo de libertades posibles: es cierto que no puedo circular, pero puedo hacer otro montón de cosas en casa”.

Aconsejó “administrar el día con rutinas diferentes, no quiere decir que todos los días son sábado, domingo o lunes. Se deben planificar, levantándose uno a un horario determinado, sacándose el pijama, cambiándose de ropa, que no sea todo igual. Y hacer lo que no venía haciendo, tal como ordenar cosas en casa, escribir, leer, comunicarse con quien uno quiera”.

En el caso de adultos mayores, que son el mayor grupo de riesgo del COVID-19, el doctor López Rosetti indicó: “Es importante tener un buen diálogo, que un hijo o un nieto lo llame. No es indispensable tener contacto físico para llegar emocionalmente. Sino que hay que desarrollar con inteligencia emocional los distintos recursos para comunicarse afectivamente, sabiendo que es transitorio”.