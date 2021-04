El Centro de Empleados de Comercio pidió al gobernador Insfrán que mercantiles sean vacunados

Compartir

El Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa solicitó al gobernador, Gildo Insfrán, en su carácter de máximo responsable del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, que considere a los trabajadores mercantiles como prioritarios, a fin de que puedan ser incluidos en el plan de vacunación contra el Coronavirus.

El titular del gremio mercantil, Aníbal Alarcón fundamentó su pedido al mandatario provincial, al sostener que “durante la pandemia, los empleados de comercio se dedicaron a abastecer las góndolas para que no le falte alimentos a toda la comunidad, además de abrir los negocios, prestar servicios y cumplir tareas ligadas a la administración, desinfección, cobranza, despacho, cocina y venta”

Tras afirmar que “observamos con angustia que aún estamos ausentes del cronograma de vacunación”, Alarcón sostuvo que “somos trabajadores esenciales porque abastecemos a otros trabajadores”.

En ese sentido, manifestó que “el trabajador mercantil es el eslabón intermedio, un puente entre la comunidad y nuestros empleadores, razón por la cual debería ser considerado esencial en época de pandemia: alguien necesario del que no se puede prescindir”.

El sindicalista precisó que “pase lo que pase, nuestra actividad no se detiene”, advirtiendo que “la segunda ola de contagios, ya es un hecho, y nuestros compañeros y compañeras de trabajo continúan exponiéndose día a día”

“Sabemos y compartimos la prioridad que tienen los adultos mayores, las personas de riesgo, el personal de la salud, de educación y de seguridad, pero consideramos que los empleados de comercio debemos ser quienes seguimos en ese listado de prioridades”, remarcó Alarcón en la nota remitida a Gildo Insfrán.

