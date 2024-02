El Centro de Medicina Nuclear comenzó a realizar biopsias de mama por estereotáctica guiada

Se trata de una práctica única en Formosa. El equipo, que hace la punción por vacío, es único también en la región Norte y consiste en la extirpación o extracción de tejido mamario con el fin de examinarlo en busca de cáncer de mama u otros trastornos.

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr Néstor Kirchner” (CEMENURNK) incorporó recientemente nuevo equipamiento en el servicio de diagnóstico mamario.

Asimismo, el director médico del Centro, Fernando Trachta adelantó que próximamente se podrá efectuar la inauguración del Tómografo por Emisión de Positrones General Electric (PET) el cual ya está instalado en un 95%.

La tomografía por emisión de positrones, más conocida como PET por sus siglas en inglés (Positron Emission Tomography) es una técnica no invasiva de diagnóstico e investigación por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano. A diferencia de la Resonancia Magnética (RM) y las Tomografías Axiales Computarizadas (TAC) que detectan la estructura de los órganos y el flujo sanguíneo, la PET muestra el estado de los órganos y tejidos.

“Faltan ultimar detalles para la puesta en marcha nada más y comenzaríamos a realizar este estudio que es importantísimo para la detección precoz de algunas lesiones para el seguimiento y control de enfermos con cáncer” precisó el funcionario.

“La enfermedad no se toma vacaciones, nosotros tampoco, estamos atendiendo como desde el primer día a nuestros pacientes con la misma rigurosidad” explicó el médico.

Nueva tecnología

El cáncer de mama es la forma de cáncer más común a nivel mundial. La mamografía juega un papel fundamental en la detección oportuna, para la cual existen distintos métodos de imagen para detectar y estudiar lesiones potencialmente cancerosas.

En este marco, la médica especialista en diagnóstico por imágenes María Paula Antueno se refirió a las biopsias de mama por estereotáctica guiada que se realizan en la institución, tras la adquisición de equipamiento de última generación, único en el Norte argentino.

La biopsia estereotáctica de mama se emplea cuando se observa una masa pequeña o calcificaciones en una mamografía, pero no pueden verse usando un ultrasonido de las mamas. Las muestras de tejido se envían a un patólogo para que las examine.

La biopsia de mama con aguja gruesa (biopsia core o por vacío) guiada por estereotaxia, es una alternativa que ha demostrado ventajas en seguridad y costos, además de ser menos invasiva y no precisar quirófano.

“Lo que estamos haciendo en la provincia de Formosa, de hecho en el norte no existía, es la biopsia asistida por vacío bajo guía estereotáctica. Se trata de un procedimiento en el cual cuando encontramos una lesión de sospecha en una mamografía tradicional se realiza la biopsia” explicó la médica.

Dijo que se trata de un método por el cual el especialista en imágenes busca llegar a la lesión para poder categorizarla, para lo cual debe realizar una biopsia.

Como dato importante, subrayó Antueno que con anterioridad a esta incorporación, las pacientes debían viajar a otras jurisdicciones para realizar este diagnóstico, y hoy en día está accesible para todas, tengan o no obra social. “De hecho las últimas pacientes que hicimos no contaban con obra social y pudieron acceder a este tipo de diagnóstico” enfatizó.

Insistió en recalcar que “cuando son microcalsificaciones que no podemos ver por otro método y no podemos acceder a ellas, el único es a través del mamógrafo. Usamos una guía estereotáctica que utiliza distintas coordenadas para poder verlo de manera tridimensional y poder localizar la lesión. Después con una sonda ingresamos y se succiona” detalló.

Dijo que la gran ventaja para la paciente es que al realizarse el procedimiento en Formosa, lo hace de manera ambulatoria, se coloca anestesia local, para minimizar la molestia y vuelve a su casa, en el mismo día. “El procedimiento dura una hora, se lleva al anatomopatólogo, quien analiza la muestra, de acuerdo al tipo de lesión” explicó.

Otras mamografías

Detalló Antueno que en el Centro además se están realizando mamografías espectrales contrastadas, un método que utiliza el contraste endovenoso de yodo para evaluar el metabolismo, “a ver si algún tipo de lesión que capta o no capta contraste y de acuerdo a eso determinar su funcionabilidad”.

Dijo que se está utilizando mucho en estudios prequirúrgicos, o previo a los tratamientos de quimioterapia para posteriormente “evaluar qué tipo de evolución tiene con el tratamiento de quimioterapia”.

Consideró la especialista que “al equipo interdisciplinario que trata a la paciente le es de suma utilidad, tanto el diagnóstico obtenido por la biopsia y poder evaluar con los métodos complementarios el tema de la extensión, hacia donde va y que extensión tiene la lesión inicial”.