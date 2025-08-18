El Chaqueño Palavecino elogió a Lázaro Caballero y afirmó: «Va a ser gobernador este»



En el marco de la 4ª edición del festival Yvy Porá 2025, el reconocido folclorista Oscar «El Chaqueño» Palavecino brindó una entrevista en vivo que tomó un giro personal y emotivo al hablar del organizador del evento, Lázaro Caballero. Con su estilo directo y sincero, el Chaqueño no solo se deshizo en elogios hacia Caballero, sino que también reflexionó sobre la trayectoria y el futuro del joven, al punto de predecir que «va a ser gobernador».





La charla, capturada en un video que se ha viralizado rápidamente, muestra a un Palavecino cómodo y relajado, compartiendo el micrófono con otros entrevistadores. Mientras sostiene un cartel con el rostro de Lázaro Caballero, el Chaqueño relata una anécdota personal que revela la profunda admiración que siente por el joven organizador del festival.



De «Monstruo» a «Gobernador»: La asombrosa transformación de Lázaro



Con un tono que mezcla la familiaridad con la sorpresa, Palavecino se refirió a Caballero como un «monstruo», en un sentido metafórico que denota una fuerza y una presencia imponentes. «Miren el monstruo que has creado», se escucha decir al Chaqueño, aludiendo a los padres de Lázaro. Sin embargo, rápidamente aclara que se trata de «un chico que no tiene nada que ver», refiriéndose a su pasión genuina por la música y el canto.



El Chaqueño, conocido por su habilidad para conectar con la gente a través de sus letras y su música, describió a Lázaro como un joven que «cantaba y amaba cantar». Este fue el punto de partida de un relato que culmina con una predicción asombrosa: para el Chaqueño, el futuro de Lázaro no se limita al ámbito artístico. «Va a ser gobernador este», sentencia el folclorista, en un claro reconocimiento a las habilidades de liderazgo y organización del joven.



El éxito del festival y la gratitud del Chaqueño



La entrevista también sirvió como una plataforma para que el Chaqueño reconociera la importancia del festival Yvy Porá 2025. Al reflexionar sobre su propia presencia en el evento, el artista manifestó su asombro al ver hasta dónde ha llegado Lázaro Caballero. «Nunca pensé que un pendejo de estos me traiga a mí tanto acá», dijo en un momento de sincera gratitud.



El Chaqueño continuó alabando a Lázaro, destacando su calidad humana y su visión. «Este no se habla, este es párrafo aparte», afirmó, enfatizando que lo que ha hecho y lo que está haciendo Lázaro Caballero es digno de un reconocimiento especial.

Con su elogio, el Chaqueño no solo resalta la labor de un organizador, sino que también brinda un impulso invaluable a un festival que, año tras año, se consolida como un referente del folclore en la región.