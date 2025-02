«El charanguito y la música del norte no tienen que ver con Argentina»

Miguel Ángel Pichetto volvió a cuestionar la política migratoria de la Argentina y dejó una polémica frase sobre su impacto en la cultura nacional. «El charanguito y la música del norte no tienen nada que ver con Argentina», dijo el diputado nacional. Sus declaraciones despertaron el repudio del Gobierno de Jujuy y de músicos que lo señalaron por «ensuciar» a la política.

Pichetto suele reclamar que se debata la política migratoria en el país. Esta vez, lo hizo desde el programa 540°, en Cenital, con una frase que soltó con ironía y risas. Se quejaba de cómo la inmigración cambió la cultura argentina y puso como ejemplo la música folclórica del norte.

«Te cambió la mirada, te cambió la música. El charanguito, esa música del norte, no tiene nada que ver con la Argentina», expresó el diputado.

Entre risas, sus interlocutores intentaron responder a su afirmación y Pichetto insistió: “No, la música de la llanura, el folklore, no tiene nada que ver”. Como consecuencia, horas después salieron a responderle tanto desde el Gobierno jujeño como desde el arco artístico vinculado al folclore.

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, tildó las declaraciones del legislador como «desafortunadas» y le atribuyó que desconoce «por completo la cultura del norte argentino».

“Es increíble que un dirigente que ha atravesado tantas gestiones políticas, que fue tantos años senador nacional y que debería conocer la idiosincrasia de nuestro pueblo, desconozca por completo la cultura del norte argentino”, expresó a Noticias Argentinas.

Además, Posadas calificó al charango -instrumento contra el que cargó Pichetto- como “uno de los baluartes más importantes del país” en cuanto a la cultura de la región, al tiempo que calificó de «eurocentrista» al discurso del legislador nacional.

“Somos una nación con un crisol de culturas, y eso es nuestra riqueza. La Argentina no es solo el puerto y la Pampa: también es el sur, Cuyo, el Litoral y, por supuesto, el norte”, sostuvo.

Y luego añadió, haciendo alusión a dichos del ex presidente Alberto Fernández sobre la inmigración: «“Nuestra cultura no se construyó solo con los que ‘bajaron de los barcos’. También somos parte de la cultura andina, que nos enriquece, nos fortalece y nos enraíza”. Juan Falú, músico vinculado al folclore e hijo de Eduardo Falú -ícono de la música nacional nacido en Salta-, difundió un video en sus redes sociales para contestarle al diputado. «Ninguneó una región que mantiene saberes ancestrales, saberes que usted desconoce y que no podrá conocer porque no le da la sensibilidad, ni su modo especulador y oportunista de encarar la política», dijo.

En ese sentido agregó: «La política debe ser virtuosa, Pichetto, y usted la ensucia, trae esa máscara de intelectual capaz de acumular informaciones, pero nunca de albergar saberes».

Por último, sobre el final del mensaje, disparó: «Además es usted un provinciano identificado con el centralismo cultural que padece nuestra patria, ese centralismo que derrocha soberbia e ignorancia de las entrañas argentinas».

El guitarrista y compositor del grupo Ahyre, «Colo» Vasconcellos, se sumó a las respuestas a Pichetto, pero de una particular manera.

El músico grabó un breve video y durante la mayor parte del mismo se lo ve tocando el icónico instrumento.

Sobre el final del video expresó con contundencia: «»Ese charanguito suena bien argentino, si lo pudiera escuchar Pichetto entendería que la ignorancia no es buena consejera».

El descargo de Pichetto

Este jueves, Pichetto intentó explicar en sus redes sociales lo que quiso decir, aunque no mostró arrepentimiento alguno sobre sus comentarios sobre el folclore y «lo que no tiene nada que ver con Argentina».

«He sostenido siempre la urgencia de discutir en serio la política migratoria y la modificación de las condiciones para acceder a un documento y a la ciudadanía, que fueron pensadas para otro tiempo. Ningún gobierno ha tenido una posición coherente y seria sobre el tema», inició su descargo.

«¿Qué hacemos con los migrantes que vienen a la provincia de Buenos Aires, sin trabajo ni proyecto de vida en Argentina, y terminan engrosando las villas o durmiendo en las calles de la ciudad?», añadió.

Y sobre el final pidió, a su modo, no quedarse con «el chiste del charango», en referencia a las repercusiones que tuvieron sus dichos. «Ordenar la migración es la discusión que nos debemos. O podemos seguir entretenidos con el chiste del charango», completó.