El «Che» García dejó la Selección de Básquet

Oficialmente, el entrenador fue «desvinculado» de su cargo pero todo indica que el malestar general del plantel y de la dirigencia de la CAB con su comportamiento fue determinante en su despedido.

La noticia tomó por sorpresa a todos. En la tarde del Martes, Néstor «Che» García fue desvinculado de la Selección argentina de básquet y no será más el director técnico. Pese a la versión oficial, todas las versiones indican que el experimentado entrenador fue despedido de su cargo por la Confederación Argentina de Básquet. Precisamente, se habla de un disgusto general de jugadores y dirigentes con algunas actitudes y comportamientos del coach.

Aunque sorpresiva, hay quienes encontraron fundamentos a la primicia del sitio SoloBásquet.online en la noche del lunes. En la victoria ante Bahamas, el trato de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y compañía para con García fue definido como «distante» y «frío» por Fabián «Gallego» Pérez, reconocido periodista de TyC Sports y del medio antes citado que estuvo en la transmisión del encuentro disputado en Mar del Plata: «Ayer los jugadores entraron con la cabeza en otro lado», soltó. A partir de ese comentario, el resto de los integrantes del magazine de Sólo Básquet dieron a conocer diferentes detalles sobre lo que habría llevado al despido del Che.

«Hubo un agotamiento por parte de la dirigencia y de los jugadores por algunas actitudes del cuerpo técnico. Eso llevó a tomar la decisión», aseguró el Gallego Pérez sobre la determinación de la CAB. Por otra parte, Alejandro Pérez, otro panelista del programa de SoloBásquet, agregó: «Hace 25 años, con mejores o peores resultados, la Selección argentina de básquet tiene un status de comportamiento, un reglamento y un compromiso de los integrantes de comportarse de determinada manera. Cuando hay alguno que saca los pies del plato, se lo hacen notar […] La Selección tiene que respetar una manera de trabajar y si la respetan los jugadores, ¿cómo no lo van a hacer los entrenadores?».

A su vez, Pérez, que relata NBA en ESPN y tiene una amplia trayectoria en el básquet nacional, aseguró que hubo reuniones entre los referentes del plantel y el ahora exDT antes de partir a Brasil, donde la Selección disputará la AmeriCup a partir del domingo: «Lo cierto es que hoy a la mañana hubo dos reuniones con los nombres más pesados del equipo donde le manifestaron a Néstor García su disconformismo por algunas actitudes suyas. De ahí desembocó en la decisión de la CAB de despedirlo», reveló.

Por otra parte, el periodista dio a conocer detalles del último encuentro entre el plantel y García: «Según me cuentan, el entrenador tuvo una reunión de despedida con los jugadores que fue bastante fría», aseguró. A esta información, el Gallego Pérez, conductor del programa Uno Contra Uno en TyC e impulsor de UcUWeb Radio, agregó que la reunión se dio en el hotel Ramada en Buenos Aires con un dato realmente insólito al tratarse de la selección subcampeona del mundo: «Yo viajé con algunos de ellos, como [José] Pepe Vildoza. Una parte del plantel viajó anoche, en la madrugada, en micro [desde Mar del Plata] y otro en avión. Cuando llegamos, estaba Néstor, quien tenía que estar en ese vuelo pero quiso ir en micro».

A si mismo, Pérez empezó a revelar más «cosas chiquitas que fueron sumando» a la decisión final de la CAB con García pero desligó al plantel de la Selección argentina: «El tema de las camisetas, de los viajes… los jugadores no dijeron ‘no lo queremos más’. Estaban disconformes con varias cosas que habían vivido y se lo plantearon al entrenador. Con estas últimas actitudes de estos últimos días de convivencia. Esto fue de cuando hubo que viajar a Canadá», explicó.

Los jugadores de la Selección argentina, como Laprovíttola, habían hecho público su descontento por tener que hacer un viaje de 30 horas hasta Canadá en clase turista. No hay que dejar de lado la altura de los basquetbolistas y la incomodidad que pueden generar los asientos más económicos de un vuelo.

Además, otro motivo de descontento fue haber forzado a Patricio Garino, quien se encuentra desgarrado, a viajar hasta Canadá cuando no iba a poder ser utilizado: «Hubo algún reproche por hacer viajar a Garino, quien no estaba en condiciones de jugar», agregó el periodista.

Tal como definió Marcelo Guerrero en el programa, el panorama es «llamativo y hasta preocupante» ante la inmediatez del certamen continental que tiene que afrontar la Selección argentina de básquet. Por el momento, Gonzalo García, entrenador de Boca y primer asistente del Che García, será el coach en la AmeriCup de Recife.

