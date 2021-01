El Chelsea ya tendría un reemplazante para Frank Lampard

Compartir

Chelsea anunció que ha destituido a su entrenador Frank Lampard, después de que una racha de cinco derrotas en ocho partidos dejara al equipo londinense en el noveno puesto de la clasificación de la Premier League.

Lampard, que llevó al Chelsea a terminar entre los cuatro primeros y a la final de la FA Cup en su campaña de debut en el cargo en 2019-20, no logró sacar lo mejor de su plantilla esta temporada a pesar de que el club gastó más de 220 millones de libras (301 millones de dólares) en refuerzos.

Es por eso que la entidad emitió un comunicado en el que informaba sobre el fin de su etapa como Blue. Acto seguido, la prensa inglesa, más precisamente el medio de televisión Sky Sports, aseguró que Thomas Tuchel será su reemplazante.

El entrenador alemán se encuentra sin equipo después de haber sido despedido del Paris Saint Germain, producto de una serie de desencuentros con el director deportivo Leonardo, tal como reveló Zsolt Low, ayudante de ex técnico del Borussia Dortmund.

Tras la contratación de Mauricio Pochettino, el asistente explicó que, “quien haya seguido las noticias del equipo durante un tiempo habrá oído que había tensión entre el director deportivo y el entrenador en los últimos meses. El mercado de fichajes de verano no fue como nos hubiera gustado con jugadores importantes dejando el equipo antes de los partidos claves de agosto”.

Además, detalló que “el director deportivo no compartía las mismas ideas que el entrenador. Esto llevó a Leonardo a verse en el futuro trabajando con otro cuerpo técnico. Seamos sinceros, está relación no era sostenible a la larga. Antes o después, el rendimiento iba a descender a causa de esto”.

En el caso de que finalmente se hagan oficiales las informaciones que unen al alemán con el Chelsea, habrá que ver si Zsolt Low formará parte de su nuevo cuerpo técnico ya que viene acompañándolo desde el primer momento.

El entrenador de 47 años se despidió de Francia con un historial favorable ya que en sus dos temporadas conquistó dos ligas, dos Supercopas de Francia, una Copa de Francia y una Copa de la liga. Además, depositó al equipo de Neymar, Mbappe y compañía en una histórica final de Champions League, trofeo que no pudo levantar al perder contra el Bayern Múnich.

