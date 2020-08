El City aprovechó dos errores para eliminar al Real Madrid y clasificar al Final 8 de la Champions League

Compartir

En el duelo más espectacular de la jornada que decretó el regreso de la UEFA Champions League tras la pausa provocada por la pandemia de coronvarius, se enfrentaron el pragmatismo del Real Madrid contra la estética del Manchester City en el Etihad Stadium. Allí en territorio inglés, el equipo de Pep Guardiola logró aprovechar los errores defensivos de su rival para repetir el 2-1 logrado en febrero en el Santiago Bernabéu y sellar su boleto hacia el Final 8 de Lisboa.

Todo comenzó con el Manchester City fiel a su esencia, ejerciendo una presión extremadamente alta pese a tener la ventaja en el resultado global, intentando recuperar el balón en el último tercio y tapando carriles de pase a un Real Madrid que buscaba variantes para no dividir el balón. De Bruyne iba sobre Toni Kroos y Gundogan arriba de Modric.

Recién iniciaba el juego, corría el minuto 9, cuando una de esas acciones de pressing hizo que Gabriel Jesús le robase la pelota a Raphaël Varane en el borde del área, sobre el sector derecho de la defensa merengue, y eso permitió a Raheem Sterling anotar su sexto gol en esta Champions para abrir el marcador.

Minutos después, tras una salvada in extremis de Casemiro, el elenco español casi logra empatar a través de una jugada construida por Eden Hazard y un remate bien colado de Karim Benzema, pero Ederson tapó el tiro de manera brillantemente y mandó el balón al tiro de esquina. Fue el aviso de lo que vendría en el minuto 28, cuando el delantero francés encontró un hueco en el área chica y cabeceó al gol un centro preciso de Rodrygo.

La primera mitad cerró con el elenco de Zidane un poco más aplomado, soltando Kroos para presionar en la salida de un City que acumulaba gente en los carriles interiores –cerrando a Walker, además de retrasar a Gundogan y Foden– para generar superioridad numérica y progresar con comodidad antes de activar a Sterling o Jesus en ataque.

Los Citizens comenzaron mucho más activos la segunda mitad y aproximándose con mayor peligrosidad, por lo que Zidane mandó al campo de juego a Marco Asensio –sacó a Rodrygo, un extremo puro– para tener mayor influencia por dentro y también a distintas alturas.

No obstante, las aspiraciones del elenco merengue volvieron a sucumbir por otro error de Raphaël Varane: el zaguero francés cabeceó con poca potencia el balón para cedérselo a Courtois y ese fallo fue aprovechado con mucha picardía por Gabriel Jesús, quien marcó el 2-1 en el minuto 68.

Allí Zizou decidió patear el tablero y en los últimos 10 minutos mandó al campo de juego a Luka Jovic, Federico Valverde y Lucas Vázquez en lugar de Carvajal, Modric, Hazard, mientras que Guardiola hizo ingresar a David Silva y Bernardo para no perder el control. Y así fue como el Manchester City logró sostener la ventaja para eliminar al vigente campeón de LaLiga y lograr la clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará al Olympique de Lyon, que dio la sorpresa al eliminar a la Juventus.