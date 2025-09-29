El City pagó USD 100 millones por él, pero sus excesos y adicciones determinaron su abrupta salida del club: «No me ayudé»

El futbolista inglés Jack Grealish reconoció que sus decisiones extra deportivas impactaron negativamente durante su paso por el Manchester City, club al que llegó en 2021 por un traspaso de 100 millones de libras esterlinas. Esta admisión llega en un punto de inflexión de su carrera, mientras intenta relanzar su trayectoria con un notable inicio de ciclo en el Everton.

Pese a haber integrado el plantel que logró el histórico triplete bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, Grealish describió su paso por el Etihad Stadium como insatisfactorio y admitió: “En el City, a veces no me ayudé a mí mismo, lo digo abiertamente, pero no creo que todo se debiera a eso”, declaración difundida por Sky Sports.

La reputación pública de Jack Grealish se vio afectada por episodios fuera del campo, como celebraciones nocturnas que trascendieron a los medios y alimentaron el debate sobre la profesionalidad de los futbolistas de élite. El propio Grealish hizo autocrítica: “La gente dice: ‘Le gusta salir, le gusta la fiesta’, y a mí me gusta. Quiero poder vivir mi vida y disfrutarla, pero obviamente hay un momento y un lugar para hacerlo”.

Además, señaló que en más de una ocasión sus decisiones personales no coincidieron con sus responsabilidades como profesional: “Probablemente no he elegido el momento adecuado”.

Durante la obtención de la Champions League en 2023, The Sun reportó imágenes y videos de los festejos del plantel celeste donde se vio al mediapunta inglés bebiendo alcohol y liderando una celebración que continuó en un club nocturno. Kevin Grealish, padre del jugador, aseguró a The Mirror que la cuenta de las bebidas superó las 47.000 libras esterlinas y que su hijo se retiró temprano esa noche.

En el vestuario del Manchester City, el atacante fue “solo un engranaje más”, de acuerdo con su propio testimonio. Esta sensación de anonimato contrastó con las expectativas depositadas en él tras el millonario traspaso desde el Aston Villa. Con el cambio de club en el verano británico, Grealish se integró a las filas del Everton con la misión de establecerse como pieza clave para los dirigidos por David Moyes y dejar atrás la etiqueta de fichaje fallido del conjunto mancuniano, según mencionó Sky Sports.

El rendimiento del internacional inglés con los Toffees incluyó cuatro asistencias en sus primeros siete partidos, lo que le permitió recuperar confianza y el reconocimiento de los aficionados. En referencia al presente que atraviesa, Grealish explicó: “Estoy en mi mejor momento cuando me siento querido. Sabes, soy bastante vulnerable fuera de la cancha y quería ir a algún lugar para volver a sentir el amor y despertarme con una sonrisa en la cara y querer volver a jugar”.

La confianza de Moyes se ha reflejado en la libertad táctica otorgada al delantero, quien reveló: “Preferiría que alguien simplemente me dijera: ‘Cuando tengas el balón, Jack, ve a jugar’. Eso es lo que me dice. Obviamente, tienes roles que cumplir sin el balón y jugadas a balón parado, pero él me dice: ‘Cuando tengas el balón simplemente ve y haz lo que quieras hacer’”. Esta nueva dinámica en el Everton lo posicionó como figura central y favorito de los seguidores del club.

El próximo desafío para Jack Grealish será cuando el Everton reciba al West Ham United en el Hill Dickinson Stadium. El partido tiene la particularidad de marcar el debut del entrenador Nuno Espírito Santo al frente del equipo de Londres, quien reemplazó a Graham Potter tras su despido. El técnico escocés David Moyes buscará una victoria sobre su ex equipo y consolidar el buen momento del equipo de Liverpool, actualmente duodécimo en la Premier League.

Grealish permanecerá fuera del once titular cuando el Everton enfrente al Manchester City el próximo 18 de octubre en el Etihad, por lo que deberá observar el partido desde la tribuna. Esta circunstancia priva al jugador de un reencuentro inmediato con su antiguo club, aunque el foco del atacante inglés permanece en potenciar su desempeño y prolongar su buen momento bajo la conducción de Moyes.