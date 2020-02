Compartir

Ningún programa que beneficie al consumidor servirá mientras no haya controles ya que los empresarios se abusan de esta situación. Al comprar uno debe estar atento y exigir que se hagan los descuentos porque si no se controla no pasa nada, lo mismo con los precios que ponen una cosa y cobran otra. No hay más opción que estar muy atentos a la hora de comprar.