El «Club Amigos palosanteños» invita a la primer fogoneada criolla que se realizará mañana en el predio municipal

Mañana se realizará en el predio municipal de Palo Santo la primera edición de la “Fogoneada criolla” donde actuarán diferentes artistas locales y el broche de oro estará a cargo del “Changuito” Yuteño que viene desde Jujuy. El evento es organizado por el “Club de amigos palosanteños”, el cual esta encabezado por el reconocido cantautor local Hugo Arce.

En este sentido, Arce se mostró muy entusiasmado con la propuesta e invitó a la comunidad en general a sumarse y participar. “El evento se desarrollará en el predio municipal este sábado a partir de las 23 horas”, dijo.

Agregó que “desde Jujuy nos visita por primera vez el Changuito Yuteño. Además, vamos a contar con artistas locales invitados y también peñas de nuestra comunidad que van a estar poniendo el color a la noche y compartiendo con las familias”.

Al referirse a las entradas manifestó: “las anticipadas valen 500 pesos y por el número de entrada se sorteará una potranca de dos años de cuarto de milla. Los menos de hasta 12 años no pagan ingreso”.

“Si alguien que reserva a la entrada y no puede venir por algún imprevisto, se respeta la suerte de esa persona. Por más que no esté puede participar desde cualquier lugar”, aseveró el organizador.

Finalmente dejó en claro que “la idea es que las familias vengan a disfrutar, pueden traer sus reposeras y ubicarse en donde les parezca para compartir con nosotros”.

Para contacto e informes, los interesados deben escribir al 3704543360.

