El Club de Observadores de Aves Muitú organiza una nueva salida de observación

Este domingo a partir de las 16 hs tendrá lugar un nuevo encuentro de observación de aves organizado por el Club de Observadores de Aves (COA) Muitú de Formosa, iniciando de esta manera las actividades en adhesión al mes de las aves que se celebra en octubre.

El punto de encuentro para esta actividad es en la zona del cartel “Formosa” de la Reserva de Biosfera Laguna Oca y Herraduras del Río Paraguay.

De esta actividad libre y gratuita, puede participar cualquier persona sin tener conocimientos previos sobre la temática. Se les recomiendo a los interesados llevar gorra, ropa y calzado cómodo, repelente y agua.

“A nivel internacional y por impulso de BirdLife, sociedad global de organizaciones no gubernamentales de la conservación, octubre se considera el mes de las aves y se desarrollan actividades de educación y concientización en distintos países”, informó Bruno Bareiro, coordinador del COA formoseño.

Además, destacó que “en Argentina se celebra el 5 de octubre como el día nacional de las aves desde el año 1982. La impulsora fue Aves Argentinas, reconocida sociedad ornitológica del país. La elección de esta fecha conmemora a San Francisco de Asís, Santo enamorado de la naturaleza y que según la tradición, hablaba con los aves”.

Las actividades continuarán, por ahora, el sábado 8 octubre con el conteo de aves que se realizará en todo el planeta, organizado por eBird.

En efecto, se trata del Gran Día Mundial que es una celebración anual de la observación de aves silvestres y en libertad. El evento tendrá lugar el próximo segundo sábado de octubre y la idea es que cualquier persona se sume “desde donde puedas a la comunidad global de observadoras y observadores de aves que formaremos parte del mismo”.

El Gran Día consiste en recopilar información sobre registros de aves a lo largo del día del evento. Participar es sencillo y no requiere inscripción previa; sólo necesitas subir al menos una lista de aves al aplicativo de eBird ese día y eso lo “podes enviarla a través del sitio web o aplicación para celulares Ebird, y te recomendamos hacer varias listas en diferentes momentos del día, ¿encontrarás más aves por la mañana o por la tarde? ¡Nunca se sabe lo que podrías detectar!”, recomendaron los organizadores.

Para mayor información comunicarse 3704 09-1662 via whatapp, coa.formosa@avesargentinas.org.ar, en Instegram @coamuituformosa o en la fanpage: https://www.facebook.com/COAMUITUFormosa

