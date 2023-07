El COI le abre las puertas a Rusia y Bielorrusia de cara a Paris 2024

A un año del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) ratificó que Rusia y Bielorrusia por el momento no podrán participar del gran acontecimiento deportivo como consecuencia de la invasión a Ucrania, pero dejó abierta la posibilidad de que los atletas de esas nacionalidades puedan hacerlo bajo bandera neutral.

A un año exacto del inicio de los Juegos de la capital francesa, el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, comenzó durante esta jornada con el envío de las 203 invitaciones a los comités nacionales que estarán presentes en la próxima cita olímpica. En una ceremonia simbólica, el dirigente alemán extendió las primeras 10 invitaciones y aseguró que en las próximas lo hará con otros 193 comités de todo el mundo.

En ese sentido, la novedad resultó las ausencias de Rusia y Bielorrusia, aunque el titular del COI consideró que la exclusión de ambos países de Paris 2024 es «lógica» por la situación internacional a partir de la invasión a Ucrania.

Sin embargo, dejó en claro que la política del organismo es evitar la sanciones a atletas que nada tienen que ver con lo que está sucediendo. «El COI ha dado recomendaciones a las federaciones internacionales para que acepten la participación de atletas nacionales, no de equipos y bajo bandera neutral», remarcó Bach, aunque aclaró que todavía no hay una resolución definitiva. «No hemos tomado una decisión sobre la participación de esos atletas neutros e individuales en los Juegos Olímpicos», admitió el alemán.

No obstante, es probable que el COI «abra la puerta a la participación de los atletas rusos y bielorrusos para que compitan bajo bandera neutral y siempre y cuando no tengan ningún vínculo con el ejército y otros organismos de defensa», afirmó él diario español Mundo Deportivo.

Por su parte, Amélie Oudéa-Castéra, ministra de Deportes de Francia, aseguró que siguen con atención la situación y recordó que su país, junto a otros 34 naciones europeas, solicitó que se permita competir a los atletas rusos de forma individual y siempre que cumplan «ciertas condiciones». «Esto no reduce nuestro apoyo a Ucrania, y la condena más estricta a esta guerra de agresión», indicó la ministra, que señaló que los atletas rusos y bielorrusos «no deben ser discriminados por su pasaporte».

Los atletas rusos ya participaron bajo bandera neutral en los Juegos de verano de Río 2016 y en los de invierno de Pyeongchang 2018, aunque en ese caso fue por una sanción por el escándalo de dopings masivos promovidos por las autoridades para los Juegos invernales de Sochi 2014.

Relacionado