El Colorado: 2do CURSO TALLER EN EL “CENTRO CULTURAL” DE LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS



EL COLORADO. Recientemente se concretó la segunda edición de la capacitación que, en esta oportunidad, se trata de aprender a confeccionar mariposas en aluminio. Las tareas están dirigidas por la Profesora en Artes Visuales, Dalma Díaz. La misma explicó que “se trabaja con material reciclado, que hace doblemente interesante la propuesta”.

La segunda edición de las capacitaciones prosiguió con la animada participación de un grupo de 14 asistentes, muy heterogéneo y diverso, interesados en nuevas oportunidades de aprendizaje. Si bien algunos de los asistentes lo hacen como un sano pasatiempo, varios lo hacen como una capacitación en artesanías, que podría generarles oportunidades comerciales.

Sin embargo, la capacitación mostró también que ese espacio les brinda oportunidades para personas mayores, a las que la actividad, los sacan de la rutina de la cotidianeidad a la vez de generar oportunidades de nuevos vínculos y socializar.

Se trata de una actividad totalmente gratuita, ofrecida por la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de El Colorado, que pone a disposición el espacio físico para las actividades y los servicios de la profesional que dirige y coordina las capacitaciones.