El Colorado abre la 1ra fecha del Campeonato Provincial del Mountain Bike

EL COLORADO. Este domingo se abre la primera fecha del Campeonato Formoseño del Mountain Bike, del cual van a participar ciclistas no solamente de esta provincia, sino también, estarían arribando a El Colorado ciclistas provenientes desde la provincia del Chaco, Corrientes, del norte de Santa Fe, aunque también es probable que pueda llegar algún visitante de la República del Paraguay, tal como ya se dio en otras oportunidades.

Desde hace varios días la organización local ha estado trabajando en el diseño del circuito en instalaciones del Camping Municipal de esta ciudad.

Si bien es un certamen organizado por los mismos ciclistas nucleados en distintas organizaciones, el evento cuenta con todo el apoyo de la Municipalidad de El Colorado, en la fecha local, preparándose y colaborado en el acondicionamiento del circuito y brindando las instalaciones para este importante evento, tanto como para recibir a los visitantes.

Es sabido que estas competencias arrastran a las familias de los competidores, que llegan desde varios puntos de la región, para poder ser parte de estas competencias.

Este es el quinto año consecutivo en que el Campeonato Formoseño del Mountain Bike, vuelve a poner como una fecha exclusiva a la localidad de El Colorado.

El esfuerzo y el entusiasmo de la organización formoseña demostró que han podido sostener en el tiempo esta actividad. No así los deportistas de la vecina provincia que al no tener ahora actividades de competencias de este nivel, eligen participar de las competencias en Formosa.

Desde la organización local del evento anticiparon que se inscribieron más de 100 corredores que llegan con mucho entusiasmo para ser parte de estas competencias.

Calendario anual

En el calendario anual de cada una de las fechas establecidas por el Campeonato Formoseño del Mountain Bike, edición 2025, la primera fecha se cumplirá en esta ciudad, que habla bien de los coloradenses.

La segunda fecha será en Villa Dos Trece el día 25 de Mayo, mientras que la tercera fecha del campeonato será en Laguna Blanca el 29 de junio.

De acuerdo al cronograma establecido, la 4ta fecha se correrá en Laguna Nainek el 13 de julio. Luego la 5ta fecha tendrá como sede la localidad de Herradura, el 17 de agosto.

El 26 de octubre la organización se va a trasladar a Gran Guardia, para desarrollar en ese lugar la 6ta. fecha de las competencias. La finalización del certamen anual, para el corriente año, en lo que será la séptima fecha, se cumplirá en la ciudad de Formosa, el 23 de noviembre.

Expectativas

Como en otras oportunidades de eventos como éste, la comunidad entera se prepara para ser parte del acontecimiento. Como se sabe, los ciclistas locales tienen el compromiso de hacerlo, pero la Municipalidad de El Colorado, también quiere llevarse los laureles, que en este caso es seguir conquistando y atrayendo visitantes.

Las autoridades están convencidas que con los buenos servicios, atenciones y el esplendor de la naturaleza del lugar, combinada con la calidez, naturaleza y atenciones, los visitantes vuelven de alguna u otra manera en cualquier fecha del año.

Largada

Desde las 08:00 de hoy domingo, se esperan las largadas en las distintas categorías y seguramente para el mediodía, estarán terminando las competencias.