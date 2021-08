El Colorado: destinarán 24 hectáreas para emplazar el Parque Industrial

Compartir

El contador Mario Brignole, intendente de El Colorado, brindó información respecto a las obras que se gestionan y opinó sobre los hechos violentos ocurridos este martes en la UNaF.

Al comenzar, destacó que uno de los proyectos más ambiciosos que tienen es la creación de un Parque Industrial, afirmando que “ya tenemos reservadas 24 hectáreas para esta gran obra”.

Asimismo, informó que estuvo reunido con funcionarios provinciales, concejales y emprendedores de la localidad, “para concretar esto lo antes posible”.

Detalló que están en los inicios y está realizada la reserva del espacio con las mensuras correspondientes.

“Tenemos una planificación integral de cómo queremos crecer como comunidad, que están integradas en el modelo formoseño”, remarcó.

De esta manera, aseguró que “El Colorado ha crecido muchísimo y tenemos industrias de varios sectores que necesitan un espacio para instalarse y poder desarrollar sus actividades sin perjudicar al resto de los vecinos”.

Destacó las obras que beneficiarán a la localidad, que están dentro del Plan de Cien Obras para Formosa, firmado por el gobernador Gildo Insfran. Mencionando, un nuevo Hospital, el Instituto de Formación Docente República Federal de Alemania y la Escuela Nº 528.

UNaF

El jefe comunal, también lamentó lo acontecido en el campus de la Universidad Nacional de Formosa cuando tenían que haberse realizado las elecciones de Claustro Docente. Al respecto, expresó que “tengo vergüenza ajena, ese vandalismo no puede representar a una casa de altos estudios”.

“Es un salvajismo, me da mucha lastima, va costar mucho levantar una imagen de una Universidad que debe ser la mejor presentación cultural de una provincia”, aseveró.

Oposición

Antes de terminar, consideró que el candidato de Juntos por el Cambio, ex juez federal Fernando Carbajal “viene a quitarle los espacios a los verdaderos militantes de la UCR”.

Agregó que “a través de sus resoluciones como juez, ha perjudicado el estatus sanitario de la provincia de Formosa” durante la pandemia por coronavirus.

“Si a los dirigentes del radicalismo les ha caído mal su candidatura, imagínense al resto de la comunidad”, opinó, expresando que el candidato por la oposición no tiene contacto con la ciudadanía por ende no puede representarlos.

“Sin embargo, el pueblo formoseno es sabio, es esclarecido, sabemos quiénes son los que representan al modelo y defenderán sus intereses y nosotros seguiremos trabajando cada día para demostrar eso”, concluyó.

