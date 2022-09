El Colorado: durante un control de rutina, incautaron cubiertas sin aval aduanero

Compartir

Efectivos policiales secuestraron 22 cubiertas nuevas de distintas medidas que no contaban con aval aduanero, lo que constituye el delito de encubrimiento de contrabando, razón por la cual se dio intervención al Juzgado Federal de Formosa.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 23:30 horas del martes último, cuando integrantes de la Policía de Seguridad Vial Delegación Puente Libertad realizaban control en la Ruta Provincial N° 1 y Avenida Pellegrini del barrio El Arco de la localidad de El Colorado.

En ese lugar, se identificó a un hombre de 38 años que conducía un camión Iveco procedente de Clorinda y que tenía como destino la provincia de Tucumán, quien informó que no contaba con carga.

Por cuestiones de seguridad, verificaron el rodado y detectaron que transportaba 22 cubiertas nuevas de diferentes medidas y de origen extranjero, manifestando el conductor que no contaba con las documentaciones exigidas.

La situación fue informada al Juzgado Federal de turno en Formosa, quien dispuso el inicio de una causa judicial por el delito de Encubrimiento de Contrabando.

Luego se trasladó todo hasta la Comisaría local, donde se sustanció la causa, se notificó al conductor su situación legal y después continúo en libertad.

